הציבור החרדי כבר מורגל זמן רב לצרוך נסיעות פרטיות בתשלום, באמצעות הדרייברים, אך הנושא הוא בעייתי מכיוון שהוא לא מוסדר על פי חוק, לפני זמן קצר (שלישי) נחשף, כי הנושא הולך להיות מוסדר בקרוב.

על פי הדיווח הראשוני בחדשות 12, שרת התחבורה מירי רגב אישרה לפני כשלושה חודשים בשקט בשקט, את הכנסת חברת 'אובר' - Uber לישראל.

חברת אובר פועלת במדינות רבות בעולם, והיא פועלת בשיטה פשוטה מאוד, ישנה אפליקציה שם נמצאים הנהגים הזמינים - וברגע שבחרת יעד, הנהגים מקבלים הודעה על כך והנוסע יכול לבחור איזה נהג מתאים לו וכמה לשלם.

כניסת אובר נחסמה בעבר מספר פעמים על ידי הלובי של נהגי מוניות - להם יש כוח רב במפלגת הליכוד.

על פי הדיווח, רגב החליטה לאשר את כניסת אובר והשירות צפוי להתחיל בעוד מספר חודשים - ברבעון הראשון של שנת 2026.

מי שמונה לפקח על התהליך ולהוביל אותו הוא מנכ"ל המשרד, משה בן זקן, שיבחן את השפעתה על מערך התחבורה הציבורית בישראל, דרך ההתמודדות עם נהגי המוניות ועד לשאלות כלכליות ורגולטוריות.

כזכור לפני מספר חודשים, ועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות ח"כ דוד ביטן, קיימה דיון שעסק בפעילות ה"דרייברים".

"יש קבוצה של נהגים שמשלמים מסים וכפופים לחוק, ויש את מי שעושים את אותו דבר בלי פיקוח וזה לא מתקבל על הדעת", הוא אמר. "גם פתחו את השוק וגם זרקו את מי שהולך בתלם מתחת לגלגלים ועד עכשיו לא שמעתי אמירה ברורה של משרד התחבורה והגופים השונים".

מנכ"ל ארגון המוניות, שבתאי מצליח, אמר כי הבעיה קיימת כבר כ-13 שנים והנהגים לא מפחדים ומפרסמים בגלוי ברשתות ובתחנות אוטובוס. הוא הוסיף כי יש 25 אלף נהגי מוניות וכ-35 אלף דרייברים. "היו פשיטות אבל זה טיפה בים", אמר. נהג המונית אליעזר מעוז הוסיף כי יש 30 אלף דרייברים שכל אחד מהם עושה 20 אלף שקל בחודש וזה 3 מיליארד שקל שנעלמים.

מנכ"לית תנועת האינטרס שלנו, נטע-לי גרייבר, אמרה כי זאת התוצאה של אחד מהשווקים הכי מאוסדרים וחנוקים במדינת ישראל. לדבריה, כל הסיבות שבגינן הטילו את הרגולציה לא טובות כי אין פיקוח וצריך לפתוח את השוק כדי שהוא ייצר מחירים שווים לכל כיס.

נציג רשות המסים, אריה חן, אמר כי הרשות היא לא חלק מאזלת היד ועוסקת בסוגיה הזו לא בגלל כתבות בתקשורת. "לפני מספר חודשים טובים התקבלה החלטה שכחלק מהמלחמה בהון השחור זו תופעה שאנחנו צריכים לטפל בה, צריך זמן כדי לטפל בזה. ברור לנו שצריך להגיע למחוללי הפשיעה ואנחנו עובדים על זה. להגיד שהרשות תמגר את זה מהשורש אני לא יכול להגיד, אבל נגבה מה שצריך ממי שצריך.

"התופעה לא תהייה. הגענו למחוללים כולל מי שהמציא את התוכנה ואנחנו בעיצומה של החקירה", ציין חן. היועץ של מנהל רשות המסים, עדן ביטקובר, הוסיף: "המלצנו למנכ"ל האוצר הנכנס לבחון מחדש את השוק הזה ולפתוח אותו לתחרות, זאת תופעה שרשות המסים לבד לא תוכל לטפל בה".

התובעת הראשית של משרד התחבורה, עו"ד לילי גורדון שרגא, הסבירה כי המשרד נלחם בתופעה בכל האמצעים. "עשרות כתבי אישום מוגשים בשנה, אין תלונה שמגיעה אלינו ולא מטופלת. כל אירוע נבחן במלא הרצינות ואני מוחה על הטענה לאכיפה בררנית. בחנו דרכים להרחיב את כוחות האכיפה שלנו, כי במצב היום אם אני מגלה עבירה במקרה הטוב האפשרות להרשעה היא בעוד שנתיים-שלוש", אמרה.

נציג המשטרה, רפ"ק אבנר גרוס, ציין כי ב-4 השנים האחרונות נרשמו 177 דוחות, והדבר משקף מדיניות כוללת ומורכבת של האכיפה. הוא הסביר כי יש קושי ראייתי מאחר והחוק מאפשר נסיעות שיתופיות, ונדרשת חקירה מלאה להוכיח תמורה כספית אסורה ותעדוף המשטרה נוטה לאכיפת עבירות מסכנות חיים.

ח"כ דן אילוז אמר כי מה שגורם לתופעה זה השוק הסגור, שצריך לפתוח אותו ולהכניס את אובר. דבריו עוררו סערה בקרב נהגי המוניות והוא הוסיף כי לא הם יחליטו. "מי שמחליט זה הכנסת ולא כל מיני ועדים וקבוצות אינטרסים. הדבר הכי טוב שיכול לקרות לנהגי המונית זה אם יבוא חוק אובר נכון ומדויק שכולל פיצוי", אמר. ח"כ פורר אמר מנגד, כי אי אפשר לפתור את הבעיה על הגב של נהגי המוניות, ואם הממשלה לא יודעת לאכוף אז שתחזיר להם את מה שהם משלמים בשביל להפעיל מונית.

היו"ר ביטן סיכם את הדיון ואמר כי צריך להכביר את האכיפה, ואם צריך אכיפה מנהלית אז משרד התחבורה יכול לתקן את החוק. "האכיפה המנהלית יכולה להיות יותר אפקטיבית מהליך פלילי. בנוסף, ברגע שאובר תפעל בישראל התופעה הזו לא תתקיים וצריך לשקול גם את הצעד הזה. הסיבה שזה לא קרה עד עכשיו היא התנגדות נהגי המוניות, וברור שצריך לשבת איתם ולראות איך מפצים אותם".