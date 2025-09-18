המטבעות שהתגלו ( צילום: (אמיל אלג'ם,) רשות העתיקות )

מטמון נדיר של 22 מטבעות נחושת בני יותר מ-1,600 שנה (מהמאה ה-4 לספירה) התגלה בחלל נסתר במערכת מסתור תת-קרקעית תחת חורבת חוקוק. תגלית זו, שנחשפה בחפירה משותפת של רשות העתיקות והמכללה האקדמית צפת בשיתוף קק"ל, הפכה לשיעור היסטוריה בלתי צפוי.

החוקרים, אורי ברגר מרשות העתיקות ופרופ' ינון שבטיאל מהמכללה האקדמית צפת, מציינים כי המטמינים ככל הנראה תכננו את המחבוא בתוך בור בקצה מחילה צרה ומפותלת, בתקווה לשוב אליו. מערכת המסתור בחוקוק שימשה בעבר בתקופת המרד הגדול ומרד בר-כוכבא. לכן, הציפייה הייתה שהמטמון יתוארך לתקופות אלו, אך אז הגיעה הפתעה היסטורית מרעישה. על המטבעות הופיעו דמויותיהם של הקיסרים קונסטנטיוס השני וקונסטנס הראשון, שפעלו בתקופת מרד גאלוס (351–352 לספירה). זהו המרד היהודי האחרון בתקופת השלטון הרומי, שהעדויות ההיסטוריות לגביו דלות. הגילוי מלמד כי המחילות, שנחצבו מאות שנים קודם לכן, שימשו מחדש בעת מצוקה נוספת בימי מרד גאלוס. מטמון זה מספק עדות ייחודית וחשובה לקיומו של מרד זה ועל תקופות המשבר שעברו על יהודי חוקוק והגליל.

מערכת המסתור בה התגלו המטבעות ( צילום: (אמיל אלג'ם,) רשות העתיקות )

מתחם המסתור בחוקוק, מהגדולים והמורכבים בגליל, נחפר בין השנים 2019 ל-2023 כחלק מפרויקט חינוכי-קהילתי. ד"ר עינת עמבר-ערמון, מנהלת המרכז הארכיאולוגי-קהילתי בצפון של רשות העתיקות, סיפרה כי "המתנדבים הרבים שחופרים את מערכת המסתור, הם אלו שזכו לגלות את המטמון החשוב ולחוות את רגע ההתרגשות הגדול של הגילוי".

אם החטוף שיתפה: זו ההודעה ששלחה בוואטסאפ לשרה נתניהו יאיר טוקר | 17.09.25

מעט לאחר מרד גאלוס, ככל הנראה עם סיום תקופת המצוקה, הוקם במקום בית כנסת מפואר והיישוב חווה שגשוג ארוך שנים. שר המורשת, הרב עמיחי אליהו, הדגיש כי הגילוי הוא "עדות חיה לנחישותם של יהודי הגליל ולמאבקם המתמשך לשמור על זהותם".

רשות העתיקות וקק"ל רואות באתר חוקוק פרויקט דגל שימשוך תיירים, ופועלות להנגשתו לציבור.