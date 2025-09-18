מדברים בשפה שלהם: כך מתמודדים תושבי באר שבע עם גנבי הרכבים

כמו עוד מקומות רבים ברחבי הארץ, גם שכונת נווה זאב בבאר שבע מתמודדת שוב עם גל פריצות מטריד, כשהפעם חניון בניין ברחוב ניב דוד הפך ליעד מרכזי עבור חוליות הגנבים. בימים האחרונים דיווחו תושבים כי פורצים חדרו לשטח החניון, פירקו מחשבי רכב וחלקים חיוניים, והותירו תחושה כי מדובר בהכנה לגניבה שלמה של כלי הרכב בהמשך.

לדברי הדיירים, המשטרה טרם הצליחה לעצור את החשודים, ובעוד ההמתנה ארוכה - התושבים חשים אוזלת יד מול הפשיעה. אחד מהם סיפר לאתר "באר שבע.נט": "הם פרצו לשני רכבים ופרקו מהם חלקים חשובים, במטרה לחזור ולגנוב אותם. החיים שלנו הפכו לחרדה מתמשכת. אנחנו לא יודעים אם נקום בבוקר ונמצא את האוטו שלנו."

בתוך התחושות הקשות, מראה יוצא דופן נרשם באחד מכלי הרכב בחניון: שלט מאולתר בערבית שנתלה על ידי אחד הדיירים ובו נכתב: "בשם האלוהים, מי שיגנוב את הרכב הזה יבוא חשבון עם אלוהים. המכונית הזאת מצולמת, המשטרה תגיע אליך… אל תתקרב." השלט, המשלב אזהרה דתית ואיום משטרתי, נועד להרתיע את הפורצים, גם אם ספק עד כמה יצליח במשימה.

לא מדובר בתופעה חדשה. כבר בשנת 2022 פרסם אתר "באר שבע.נט" תיעוד של חוליית גנבים שחדרה לאותו חניון ממש, תצפתה על המקום, פרצה פנימה וגנבה רכב דרך השער החשמלי - מבלי שהמשטרה הספיקה לבלום את הפעולה בזמן. כעת עולה השאלה אם מדובר באותה חולייה שחזרה לפעול, או שמא קבוצה חדשה שמצאה פרצה באכיפה ובאבטחה.

התושבים מבקשים כעת תגבור משמעותי של כוחות המשטרה באזור. "אנחנו מפחדים על הרכבים שלנו, על הרכוש הפרטי. לא ייתכן שבמדינה שלנו נחיה בתחושה תמידית של חרדה בלי שנרגיש שיש מי ששומר עלינו באמת," אמר אחד מתושבי השכונה.