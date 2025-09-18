( צילום: מצלמות אבטחה )

פיצוץ הרעיד הערב (חמישי) את אילת, בעקבות נפילת כטב"ם בכניסה לאחד מבתי המלון המעיר. בשל הנפילה אף בוטל אחד מאירועי הסליחות שהיו אמורים להתקיים בעיר.

בתיעוד ממצלמות אבטחה נראים רגעי הנפילה. הכטב"ם מתרסק בכניסה לבית מלון - ובתוך שניות להבות ענק מתלקחות. באירוע נגרם נזק למבנה. בחסדי שמים אין נפגעים בנפש. עיריית אילת עדכנה: "בהתאם להערכת מצב שקיים ראש עיריית אילת - אלי לנקרי בזירת הנפילה, יחד עם מפקד משטרת מרחב אילת - נצ״מ אלון כלפון ומפקדי כוחות הביטחון, החירום וההצלה, הוחלט לדחות את מופע הסליחות שמתוכנן להתקיים הערב בחוף הדקל, למרות שאין כל שינוי במדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף". עוד מסרה העירייה: "כוחות משטרת מרחב אילת כולל חבלני המשטרה וכוחות חילוץ והצלה בודדו את זירת הנפילה ועדיין פועלים במקום. אין נפגעים. אנו קוראים לתושבים להישמע להנחיות ולהימנע מהגעה לזירה".

הכטב"ם שניות לפני נפילתו ( צילום: לפי סעיף 27א )

הערכת המצב באילת ( צילום: דוברות המשטרה )

אזעקות הופעלו הערב באילת בשעה 18:40 דקות ספורות לאחר מכן נפל הכטב"ם. עוברי אורח תיעדו ממרחק את רגעי הנפילה. נראה בו הכטב"ם צולל עד הכניסה לבתי המלון ומתפוצץ. עשן רב היתמר לאחר הפיצוץ ומטיילים תועדו בורחים בבהלה.

מהמשטרה נמסר: "כוחות משטרת מרחב אילת הוזעקו עם קבלת דיווח אודות נפילת פריט רקטי בעיר אילת, ומבודדים את זירת הנפילה. חבלני המשטרה פועלים על מנת לקבוע באם מדובר בשרידי מיירט או בנפילת כטב״מ. אנו קוראים לתושבים להישמע להנחיות, להימנע מהגעה לזירה, לא להתקרב או לגעת בשרידי רקטות העשויים להכיל חומרי נפץ וכן לדווח על כך ללא דיחוי למוקד 100 של משטרת ישראל".