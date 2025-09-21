מחבלי חמאס בעזה עדיין מראים יכולות, ולפני זמן קצר (ראשון) הם שיגרו שתי רקטות משטח הרצועה לכיוון העיר אשדוד, הרקטות יורטו על ידי מערכת כיפת ברזל.

בשעה 10 נשמעו אזעקות באיזור התעשייה אשקלון וכעבור שניות ספורות נשמעו עוד אזעקות בניצן, אשדוד - ג,ו,ז, אשדוד - ח,ט,י,יג,יד,טז, שתולים.

דובר צה"ל מסר: "בהמשך להתרעות שהופעלו לפני זמן קצר במרחב לכיש ואשדוד, זוהו שני שיגורים שחצו מצפון רצועת עזה".

בצה"ל טוענים כי רקטה אחת יורטה: "חיל האוויר יירט מטרה אחת והשניה נפלה בשטח פתוח על פי מדיניות, אין נפגעים".

השיגורים מהרצועה התחדשו לאחר שקרוב לחצי שנה נשמר השקט בגזרה והפעם האחרונה בה התבצע שיגור היה בחודש אפריל (בשישי בחודש), אז שוגרו מספר רקטות לעבר איזור אשדוד מאיזור דיר אל בלח ושבועיים אחרי ששוגר מעזה.

על פי דיווחים ראשוניים, הרקטות שוגרו מאיזור ג'באליה בפאתי העיר עזה, שם כזכור צה"ל התחיל לפעול במסגרת מבצע מרכבות גדעון ב'.

מדוברות המשטרה נמסר: "כוחות משטרת מרחב לכיש הוזעקו לפני זמן קצר, עם קבלת דיווח אודות נפילת פריט רקטי בגזרת המרחב, כוחות משטרה וחבלני המשטרה בדרכם למקום. אנו קוראים לתושבים להישמע להנחיות, להימנע מהגעה לזירה, לא להתקרב או לגעת בשרידי רקטות העשויים להכיל חומרי נפץ וכן לדווח על כך ללא דיחוי למוקד 100 של משטרת ישראל".

תגובת נחלה לירי מעזה לעבר אזור אשדוד: "ירי הרקטות מצפון רצועת עזה אל עבר אזור אשדוד, הוא נורת אזהרה שצריכה להידלק אצל אנשי הממשלה. הדרך היחידה להבטיח שירי כזה וטבח נוסף לא יחזרו היא התיישבות יהודית. למעלה מ-1,000 משפחות חתמו על הצהרה כי הן ממוכנות לעלות ולהתיישב באזור בתוחמת הצפונית באופן מיידי, וגרעיני המשפחות נערכים לחגוג את חג הסוכות בניסנית".

עוד נמסר: "הדרך היחידה להביא בטחון ובמקביל לממש את החזון הציוני הוא שעם ישראל יחזור לחבל עזה".