כיכר השבת
לוחמי הימ"מ בפעולה

מתנה לשנה החדשה: חוסלה חוליית מחבלים שתכננה לבצע פיגוע בטווח זמן מיידי

כוחות ימ״מ, צה״ל ושב״כ, חיסלו בסייעתא דשמיא הליהל חוליית מחבלים שתכננה להוציא לפועל פיגוע בטווח זמן מיידי ב'טמון' שבחטיבת מנשה (חדשות בארץ)

לוחמי ימ"מ | ארכיון (צילום: דוברות המשטרה)

במסגרת פעילות שנערכה במהלך הלילה (חמישי) במרחב טמון שבחטיבת מנשה, לוחמי הימ״מ היחידה הלאומית של מג״ב ומשטרת ישראל, לוחמי צה״ל ושב״כ, חיסלו חוליית מחבלים שתכננה להוציא לפועל פיגוע בטווח הזמן המיידי.

במסגרת מאמצי מודיעין של השב״כ אותרו חברי החולייה שמזוהה עם הג'יאהד האסלאמי, ביניהם המחבלים - עלאא גאודת בני עודה ו- מחמד קאסם סלימאן, פעילי טרור חמושים המעורבים בקידום פיגועי ירי ומטענים מהעיירה טמון.

במהלך הפעילות, הכוחות כתרו את המבנה שבו התבצרו שני המחבלים, ביצעו ירי מקלעים ומטולים לעברו וחיסלו את המחבלים.

מדוברות המשטרה נמסר: "לוחמי הימ״מ, שב״כ וצה״ל ימשיכו פעול בשיתוף פעולה למניעת פעילות חבלנית עוינת וסיכול טרור מתפרץ".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר