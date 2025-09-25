במסגרת פעילות שנערכה במהלך הלילה (חמישי) במרחב טמון שבחטיבת מנשה, לוחמי הימ״מ היחידה הלאומית של מג״ב ומשטרת ישראל, לוחמי צה״ל ושב״כ, חיסלו חוליית מחבלים שתכננה להוציא לפועל פיגוע בטווח הזמן המיידי.
במסגרת מאמצי מודיעין של השב״כ אותרו חברי החולייה שמזוהה עם הג'יאהד האסלאמי, ביניהם המחבלים - עלאא גאודת בני עודה ו- מחמד קאסם סלימאן, פעילי טרור חמושים המעורבים בקידום פיגועי ירי ומטענים מהעיירה טמון.
במהלך הפעילות, הכוחות כתרו את המבנה שבו התבצרו שני המחבלים, ביצעו ירי מקלעים ומטולים לעברו וחיסלו את המחבלים.
מדוברות המשטרה נמסר: "לוחמי הימ״מ, שב״כ וצה״ל ימשיכו פעול בשיתוף פעולה למניעת פעילות חבלנית עוינת וסיכול טרור מתפרץ".
0 תגובות