אנחנו עם שאוהב קידמה וטכנולוגיה. ממקרר שמכין עבורנו את רשימת הקניות, מכונת כביסה חכמה שמחשבת עד כמה הבגד מלוכלך ועד שואבים שוטפים רובוטיים. אבל גם את הערכים של השירות הטוב בעולם אנחנו מאמצים – "הלקוח תמיד צודק": ישראלים לא מתפשרים ודורשים שירות שנותן להם מגוון פלטפורמות מהירות ונוחות לתקשר מול בית העסק, לקבל תשובות מקצועיות, מהר וביעילות.

בדיוק את אלו יש במחסני חשמל, הרשת הגדולה בישראל למוצרי חשמל וטכנולוגיה, וכבר עשור שהיא נבחרת במקום הראשון בשירות הטוב ביותר למול המתחרים.

המחיר האטרקטיבי כולל את השירות

סקר הצרכנים המקיף ביותר "המבחן של המדינה" קבע כי גם בשנת 2025 רשת מחסני חשמל מעניקה את השירות הטוב ביותר בענף החשמל. שנה אחרי שנה ועשרות סקרים ברציפות הציבור הישראלי הצביע ובחר בעקביות ברשת מחסני חשמל גם כרשת הזולה בישראל וגם כנותנת

השירות הטוב ביותר. בכך, הג'ינג'ל המפורסם "המחיר נמוך מידי" מקבל תוקף לא רק כפרסומת אלא כהתחייבות גורפת ללקוחות, חדשים וותיקים, כי המוצר שרכשו ברשת הוצע להם במחיר הנמוך ביותר בישראל מבין כל המתחרים (מפרט מול מפרט, אחריות מול אחריות וכו').