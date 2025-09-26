כיכר השבת
סערה פרצה

מהלך יחצ"ני או לוחמה פסיכולוגית? פקודת הרמקולים של נתניהו מעוררת מחלוקת

אלוף פיקוד הדרום עצר פעילות מבצעית לטובת פריסת רמקולים לנאום נתניהו; בצה"ל מזהירים מסיכון החיילים ובמשרד רה"מ מגדירים את המהלך "מאמץ הסברתי" (חדשות)

(צילום: מתוך הרשתות החברתיות)

סערה במערכת הביטחון סביב ההנחיה להשמיע את נאומו של ראש הממשלה באו"ם לתושבי באמצעות רמקולים. אלוף פיקוד הדרום, יניב עשור, הנחה את לוחמיו לעצור פעילות מבצעית בצפון הרצועה לצורך פריסת הרמקולים, אך הותיר למפקדים מרחב החלטה היכן להציבם.

בצה"ל הבהירו כי ההוראה ירדה מגבוה ותבוצע, אך קצינים טענו כי "המטרה היא בעיקר לצלם ולהראות שהרמקולים פועלים", והביעו צער על שיתוף הפעולה במהלך.

במשך שעות ארוכות לא נמסרה כל תגובה רשמית מצה"ל או מלשכת רה"מ, והאירוע גרם לבלבול. רק לאחר לחץ ממשפחות החטופים, הורי לוחמים וגורמים פוליטיים פורסמה הודעה מלשכת נתניהו, שבה נאמר כי "הרמקולים יוצבו בצד הישראלי של הגבול בלבד כחלק מהמאמץ ההסברתי, ובהנחיה מפורשת שלא לסכן חיילים". מנגד נטען כי חלק מהרמקולים אכן הוצבו בתוך הרצועה, סמוך יחסית לאוכלוסייה הפלסטינית.

בהודעה המלאה של משרד ראש הממשלה נמסר כי "כחלק מהמאמץ ההסברתי, משרד ראש הממשלה הנחה גורמים אזרחיים בשיתוף פעולה עם צה״ל להציב רמקולים על גבי משאיות בצד הישראלי של גבול עזה בלבד, במטרה להשמיע ברצועת עזה את נאומו ההיסטורי של ראש הממשלה נתניהו היום בעצרת הכללית של האו״ם. ראש הממשלה הורה לוודא במפורש שפעילות זו לא תסכן את חיילי צה״ל".

ההנחיה עוררה תגובות נזעמות מצד משפחות החטופים. לישי מירן לביא, רעיית החטוף עמרי, פנתה לנתניהו: "במקום לפנות לעזתים, תנו לי להשמיע הקלטה לבעלי ולעמיתיו החטופים – שידעו שעם ישראל לא מוותר עליהם".

ענת אנגרסט, אמו של החטוף מתן, הוסיפה: "כל משפט מלבד 'אני חותם על עסקה שמחזירה אתכם הביתה' הוא התעללות פסיכולוגית".

גם במערכת הפוליטית נשמעה ביקורת. ח"כ אפרת רייטן מ"הדמוקרטים" פנתה לדובר צה"ל ולפרקליטות הצבאית בדרישה להבהרות: "מדובר באירוע חריג לכל הדעות. הציבור זכאי להבין מה המשמעות של המהלך".

תנועת "אמא ערה", המייצגת אימהות לחיילים, הזהירה כי "הצבת הרמקולים מסכנת את חיי ילדינו". עשרות הורים אחרים פנו לרמטכ"ל ולשר הביטחון בבקשה לעצור את הפעולה. אילן גרין, שבנו נפצע קשה בלחימה, כינה את המהלך "תעלול יחצ"ני מסוכן" והוסיף: "בצבא עצמו אומרים שזה רעיון מטורף".

