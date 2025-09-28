כיכר השבת
סקר דרמטי של הלמ"ס חושף: כמה מבני הזוג שקלו פרידה בגלל המילואים?

שירות המילואים הארוך מותח זוגות ומשפחות לקצה. כמה מבני הזוג כבר שקלו פרידה או גירושים שמאיימת על חיי הנישואים והילדים - כל הפרטים (חדשות בארץ)

נתניהו עם לוחמי המילואים בצפון (למצולמים אין קשר לכתבה) (צילום: קובי גדעון/לע"מ)

סקר חדש שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) חושף את המחיר האישי הכבד של שירות המילואים הממושך: 49% מבני ובנות הזוג של משרתי מילואים דיווחו כי הקשר הזוגי נפגע בעקבות השירות. מבין המדווחים על פגיעה, כשליש אף הודו כי הדבר הוביל אותם למחשבה על פרידה או גירושים.

ממצאי הסקר מראים כי הפגיעה בזוגיות הייתה קשה יותר ככל שמספר ימי המילואים גבוה יותר; 57% מבנות ובני זוגם של משרתים מעל 200 ימים דיווחו על פגיעה בקשר.

ההשפעה הקשה ניכרת גם בקרב הילדים: 52% מבנות הזוג דיווחו על "שינוי לרעה במצב הנפשי" של ילדיהן בעקבות השירות. השיעור הגבוה ביותר של דיווחים אלו (56%) נרשם בקרב משפחות המשרתים בזרוע היבשה.

נוכח משבר זה, 61% מבנות הזוג של משרתי המילואים דיווחו כי נזקקו לסיוע כלשהו, כאשר 55% מהן העידו כי נזקקו ספציפית לסיוע נפשי או רגשי. עם זאת, חשיפה מדאיגה היא שפחות משליש (35%-36%) פנו בפועל לקבלת סיוע נפשי עבורן או עבור ילדיהן.

בנוסף, קיים פער מדאיג בקבלת סיוע כלכלי: בעוד שכ-90% מהנשואות והידועות בציבור קיבלו את התשלומים המגיעים להן מהביטוח הלאומי (באופן מלא או חלקי), 65% מבנות הזוג הגרושות עם ילדים ו-33% מהרווקות עם ילדים דיווחו שלא קיבלו את התשלומים המגיעים להן.

