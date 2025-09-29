לקראת שביתה בחגים? ההסתדרות הלאומית וארגון נהגי האוטובוסים הודיעו היום (שני), להנהלת חברת ״בית שמש אקספרס״ כי מאות נהגי האוטובוסים באזור בית שמש, שפלת הדרום ופרוזדור ירושלים יחלו בשביתה כללית החל מעוד שבועיים.

לדבריהם: צעדי השביתה הארגוניים מגיעים לאחר חודשים ארוכים של ניסיונות הידברות שבמהלכם סירבה הנהלת החברה להגיע להסכמות קיבוציות עם ההסתדרות הלאומית המייצגת את עובדי בית שמש אקספרס במספר נושאים כגון: פגיעה חד צדדית בתנאי עבודה, הכרה בוועד העובדים ופעילותו, אכיפת ההסכם הקיבוצי ועוד.

ההסתדרות הלאומית טענו כי הם כי נהגו באיפוק ובסבלנות רבה והשקיעו זמן רב ופגישות רבות תוך ויתורים משמעותיים על מנת להביא את הסוגיות החשובות לנהגים לפתרון הולם וזאת על מנת שלא לפגוע בציבור הנוסעים, אך אולם עד שלא תוצג נכונות אמיתית מצד ההנהלה לפתור את הסוגיות הבוערות, הצעדים הארגוניים יימשכו עד לכדי השבתה מוחלטת בעוד שבועיים.

נציג ועד העובדים הוסיף וטען כי ״עשינו כל מאמץ להגיע להבנות אך הנהלת החברה גוררת רגליים. לא נותרה בידינו ברירה אלא להיאבק באמצעות שביתה כדי להבטיח את אכיפת וההסכם הקיבוצי והכרת החברה בהיות החברה מקום עבודה מאורגן".