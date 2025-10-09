זמן חביטת ערבה - מופת הקדמונים לישועה בשידוכים ולהיפקד בזש"ק

חביטת ערבה ( צילום: שמעון ברדי )

קול מבשר ואומר: התעוררות רבה לקראת קיום סגולת הקדמונים לנצל עת ישועה נשגב של זמן חביטת ערבה לפקידתם לטובה של אלפים שהגיעו לפרקם וממתינים לזיווגם, סגולה מופלאה הנזכרת בקדמונים לעת שהלבנה במילואה כנזכר בכתבי מהרח"ו זיע"א, שתתקיים השנה אי"ה בעת רצון מופלא זה על ידי המוני לומדי רינה של תורה בהיכלו של המשגיח הגאון רבי בנימין פינקל כשעטרה לראשם הגאון הגדול רבי משה שטרנבוך שיעתיר בפרטות על המצפים לישועה.

סוכות תשפ"ה במחיצת הגר"מ שטרנבוך ( צילום: שוקי לרר, שמואל דריי. ב.ל. ודוד ק. )

המעמד המיוחד בשנים שעברו בראשות המשגיח הגה"צ ר' בנימין פינקל ( צילום: באדיבות המצלם )

באופן מיוחד, יזכו כל מצפי הישועה שיוזכרו במעמד, לסגולה אישית מידיו של הגאון הגדול רבי משה שטרנבוך, שיירי חביטת ערבה עליהם התחנן בדמעות את זעקת 'הושענא' בעדם ובעד ישועתם, כסגולה בדוקה וברורה קודש בידיו של הגאון הגדול על כוח ישועתה לזכות לזרע של קיימא ולזיווג הגון בנקל ובשמחה, כח ישועה שהעיד והועיד הגאון הגדול לאותם הזקוקים לישועה שיעתיר בס"ד בעדם ותהי זאת סגולתו בידם עטרת.

מעלת ליל הושענא רבה נזכרה בקדמונים כליל החיתום וביותר כתב בזה בספר פרי עץ חיים למוהרח"ו סביב 'עת מילוי הלבנה' כעת רצון מסוגל זמן תפילה וישועה לכל העניינים הנצרכים השנה בכל ענייני ישועה ופקידה ברחמים– בזעקת 'הושענא'.

מאחורי המעמד הנשגב המתקיים שנים ארוכות ברציפות, עומדת פקודת הקודש של הגאון הקדוש רבי יעקב אדלשטיין זצוק"ל שהנחה אז את 'רינה של תורה' לקיים מעמד תפילה מיוחד למי שממתינים לזיווגם כנודע ממארי דרזא, כשהוא בעצמו עומד בראשות מעמד התפילה ואכן אלפים נושעו מאז במעמד המתקיים בחרדת קודש בכל שנה אחר שעות של לימוד, בעת שהלבנה במילואה ולקראת עת חביטת הערבה מנהג נביאים, ונפלאות הן העדויות של המוני חתנים וכלות שזכו ובאה ישועתם בסגולה זו, בזכות זעקת 'הושענא' בקדושה וביראה, מופת ועדות לישראל על כח התפילה בעת קדוש זה להיטיב החתימה למזלא טבא בזאת השנה.

( צילום: יח"צ )

השנה בס"ד תקיים רינה של תורה את סגולת הישועה לנוכח צרכי עמך ישראל המבקשים ישועה וחנינה, במעמד סגולה וישועה בקול שוועה וחינון וזעקת 'הושע נא' למען כבודך ולמען זועקים הושע נא, כאמור בעת קדוש ונערץ המופיע בכתבי המקובלים – בעת חביטת ערבה בסוד "חמש גבורות ממותקות" – זמן ישועה מופלא, כאשר באותה העת יעתיר הגאון הגדול רבי משה שטרנבוך בעד כל שם ושם כי יזכו לזיווגם בשמחה ובקרוב, ובעיתותי שגב אלה של יום החיתום יעמוד בתפילה גם הגאון הצדיק המשגיח דמיר רבי בנימין פינקל, ועימו קהל ההמונים בתפילה וזעקה מיוחדת בבקשה לשים סוף לזעקת השידוכים המנסרת ברבבות בתים בישראל, בתחינה בעד כל שם ושם שיזכה לזיווג הגון באותה השנה, כשהגאון הצדיק עומד בברכה והזכרה אישית מופלאה ומיוחדת לכל שם בעד הזכרתו ובקשתו, שיזכו לשידוך מושלם בקרוב ובנקל מהרה, הושענא – השנה בסייעתא דשמיא.

המעמד מתקיים כאמור סביב עלות השחר ועת חביטת ערבה הנזכר כשגב קדושת הזמן הרומז על כמה ענייני טובה בזאת השנה, כאשר המוני לומדי התורה ועמליה יעתירו בתחינה וזעקה לבשורה טובה אישית מופלאה כהבטחת אנשי כנה"ג בתחינה הנאמרת לישועה פרטית, מופת ואות בעת חביטת ערבה כמנהג נביאים: קול פנו אלי והיוושעו!

