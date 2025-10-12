חוגגים עם מחבל ששוחרר ברצועת עזה ( צילום: אלי /פלאש 90 )

למרות ההתעקשות כי בכירי המחבלים, בהם מרואן ברגותי, עבדאללה ברגותי, עבאס א-סייד ואחמד סעדאת, לא ישוחררו במסגרת העסקה להשבת כל החטופים, עדיין בין 250 המחבלים שעליהם נגזר עונש של מספר מאסרי עולם נמצאים רוצחים מתועבים עם דם על הידיים - מעבר ל-1,700 מחבלים שפשטו על ישראל וטבחו באכזריות.

העיתונאי אלחנן גרונר חשף הערב (ראשון) כי בין המשוחררים נכלל גם בכיר הזרוע הצבאית של חמאס מחמוד קוואסמה - מתכנן חטיפת ורצח שלושת הנערים נפתלי פרנקל, גיל-עד שער ואייל יפרח הי"ד בגוש עציון, פיגוע קשה שהוביל למלחמה בצוק איתן. קואסמה שוחרר כבר בעסקת שליט וגורש לעזה אך משם היה מבכירי "מטה הגדה" שהוביל פיגועים ביהודה ושומרון ובין השאר לתכנן ומימן את הפיגוע החטיפה שהיממה מדינה שלמה. הוא נעצר במלחמה האחרונה בשיטת צה"ל על בי"ח שיפא, ומשפחות הנרצחים בירכו על זה. בפוסט שפרסם, כתב גרונר: "איך מציגים את פועלו לשרי הממשלה בהחלטה זריזה טלפונית להחליף כמה שמות באחרים ביום שישי בצהריים? "קידם פעילות צבאית מול הגדה". נשמע לא מי יודע מה מסוכן. באותה החלטה הוכנסו עוד שניים מבכירי הזרוע הצבאית של חמאס". רגע לפני השחרור המיוחל: השמות, התמונות והסיפורים של החטופים שישובו בקרוב לביתם ולמשפחתם בני סולומון | 21:22 מנגד, על פי דיווח של עמית סגל, כי בממשלה טוענים שזה "לא הקוואסמה שהיה מעורב בחטיפת הנערים".

מחמוד קוואסמה כפי שמוצג ברשימה

ברשימת האסירים הביטחוניים נמצאים מוחמד אבו-טביח, תושב ג'נין ופעיל הג'יהאד האסלאמי, שבקורותיו פיגוע ההתאבדות בצומת מגידו ב-5 ביוני 2002, שבמהלכו נרצחו 17 אזרחים ו-43 נפצעו. ראאד שייך, לכאורה שוטר פלסטיני, היה מעורב בלינץ' ברמאללה. איברהים עליקם רצח בדצמבר 1996 את איטה צור ובנה אפרים צור בן ה-12, ברכבם בסמוך לבית אל.

מאהר אל-השלמון, פעיל הג'יהאד האסלאמי, ביצע בנובמבר 2014 פיגוע דקירה באלון שבות, שבמהלכו נרצחה דליה למקוס ונפצעו שניים נוספים. חוסיין ר'וואדה, מג'נין, רצח בעת שהיה קטין בן 16 את החייל עדן אטיאס, בן 19 מנצרת עילית, בדקירות בתחנה המרכזית בעפולה בנובמבר 2013.

איהם כמאמג'י, פעיל הג'יהאד האסלאמי, נמנה עם האסירים הביטחוניים שנמלטו מכלא גלבוע בספטמבר 2021. על כמאמג'י הוטל עונש של שני מאסרי עולם בגין מעורבותו בחטיפת הנער אליהו אשרי בגבעה הצרפתית בירושלים - אירוע שבסיומו נרצח הנער ברמאללה.

אשרף חג'אג'רה נשפט ל-12 מאסרי עולם לאחר שהורשע בהסעת מחבל מתאבד שביצע בשנת 2002 פיגוע בשכונת בית ישראל בירושלים, שבו נרצחו 11 ישראלים. באהר בדר, פעיל חמאס, נידון ל-11 מאסרי עולם לאחר שהוביל חוליה שביצעה בשנת 2004 פיגוע בצריפין, שבו נרצחו תשעה אזרחים.

הרשימה מונה עוד שמות רבים, ובהם אחמד עארדה - מי שפיקד על החוליה שביצעה בנובמבר 2004 את פיגוע ההתאבדות בשוק הכרמל, שבו נרצחו שלושה אזרחים. איאד אבו אל-רוב, מג'נין, ראש הזרוע הצבאית של הג'יהאד האסלאמי באזור, אחראי לפיגוע בשוק חדרה בשנת 2005 שבו נרצחו שישה ישראלים. הוא היה מעורב במספר פיגועים נוספים ועמד מאחורי שפיכות דמים רבה.

פוסט שפרסמה בת למשפחה שכולה ( צילום מסך )

גם ערבים ישראלים נמצאים ברשימה, ובהם אחמד סעאדה, פעיל חמאס ותושב א-טור שבמזרח ירושלים, שהסיע את המחבל המתאבד בקו 20 בשנת 2002 לבצע את הפיגוע בקריית מנחם, שבו נרצחו 12 אזרחים. אחמד כפינה ביצע בשנת 2006 פיגוע דקירה במונית שירות שנסעה ברחוב ז'בוטינסקי בפתח תקווה, וגרם למותה של כנרת בן-שלום חג'בי, בת 58 מהעיר.

אכרם אבו בכר, מחבל ששימש כראש התנזים בטולכרם במהלך האינתיפאדה השנייה, היה אחראי לפיגועי ירי רבים. אחמד כעאבנה, תושב ואדי קלט, רצח בשנת 1997 את שתי הנערות חגית זביצקי מכפר אדומים וליאת קסטיאל מחולון, הורשע ונידון לשני מאסרי עולם. אימן כורד, המחבל שדקר למוות שוטר ושוטרת מג"ב בשער הפרחים בירושלים בספטמבר 2016, נדון ל-35 שנות מאסר.