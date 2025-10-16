שוב נחשף מרגל איראני בישראל, כך עולה מכתב אישום שהוגש היום (חמישי) כנגד תושב הצפון, ערבי ישראלי.

פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בחיפה כתב אישום נגד אחמד שהאב (32) מג'סר א-זרקא.

שאהב מואשם שהעביר ידיעות חדשותיות על נפילות טילים במסגרת מבצע "עם כלביא" עבור גורם איראני.

על פי כתב האישום, שהוגש על-ידי עו"ד שרון אדרי מפרקליטות מחוז חיפה (פלילי), במהלך מבצע "עם כלביא" יצר הנאשם קשר באמצעות אפליקציית טלגרם עם אדם שהתחזה לאיש תקשורת גרמני, והבטיח לנאשם שישלם לו כסף עבור מידע אודות נפילות טילים איראניים בשטח ישראל.

הנאשם הבין כי האדם הינו סוכן חוץ מטעם איראן, אך שלח לו במספר הזדמנויות ידיעות חדשותיות אודות מיקומי נפילת הטילים והנזקים שנגרמו אשר שאב מאתרי חדשות ישראלים. סה"כ העביר שאהב כ-40 ידיעות עליהן קיבל כ-1,200 שקל באפליקציית paypal.

במסגרת הקשר ביקש הסוכן האיראני מהנאשם לצלם בעצמו מיקומי נפילת טילים, ואף הזמין לו מצלמה שיועדה למטרה זו.

שאהב לא הצליח לקבלה לידיו את המצלמה. לאחר זמן מה ביקש הנאשם מהסוכן האיראני להעביר לו כסף במזומן במקום באפליקציה. הסוכן הורה לו להגיע לבית קפה בחיפה, שם נפגש בחשאי עם אדם אחר שהעביר לו מעטפה ובה כ-3,000 ₪ במזומן.

יצוין, כי כתב האישום מייחס לנאשם עבירות של מגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה לאויב שעלולה להיות לתועלתו.