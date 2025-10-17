המרכז הרפואי ת״א איכילוב מעדכן כי עמרי מירן, שהגיע אלינו ביום שני, השתחרר היום (שישי) מבית החולים לאחר שהשלים את כלל הבדיקות הנדרשות.

המרכז הרפואי ת״א איכילוב ימשיך ללוות אותו ואת בני משפחתו ולבצע מעקב רפואי והמשך בדיקות ככל שידרש.

"אנו קוראים לציבור ולתקשורת להמשיך ולכבד את פרטיות המשפחה בימים הרגישים הללו. אנו באיכילוב מייחלים לחזרתם של כלל החטופים במהרה - עד החטוף האחרון", נמסר מהמרכז הרפואי.

עמרי מירן, בן 48, נחטף מביתו בקיבוץ נחל עוז לעיני משפחתו. עמרי נשוי ללישי לביא ולהם שתי בנות, רוני 3.5, ועלמא בת שנתיים. בשעה 17:30, אחרי 11 שעות של תופת, חולצו לישי ובנותיה על ידי לוחמי סיירת גבעתי.

בשבת בבוקר, עם הישמע האזעקות, המשפחה נכנסה לממ"ד. בשעה 10:00 המחבלים פרצו לביתם והחלו להרוס אותו, לצעוק ולדרוש מעומרי וממשפחתו לצאת מהממ"ד כשהם דופקים עם הנשקים על הדלתות. שכנם, תומר ערבה אליעז ז"ל, בן ה-17 שנלקח ע"י המחבלים לעבור בין הבתים, אמר למשפחת לביא מירן: "זה אני, תומר, הבן של השכנה. תפתחו בבקשה את הדלת כי אחרת יירו בי ואחר כך בכם". עומרי פתח את הדלת והמחבלים נכנסו והעבירו את המשפחה לסלון.

בסביבות השעה 11:00 נלקחו לבית השכנים גלי וצחי עידן, שבתם הבכורה מעיין נרצחה מול עיניהם. במהלך שעות אלו צולמו בלייב פייסבוק. בשעה 13:30 המחבלים אזקו את עומרי, צחי, יהודית ונטלי רענן, אורחות מארה"ב ששוחררו ראשונות, והובילו אותם לרצועת עזה.