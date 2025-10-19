כיכר השבת
למרות ההפרות של חמאס: גם הבוקר משאיות הסיוע נכנסות לרצועה

אחרי שראש הממשלה נתניהו הודיע אמש על הסנקציות נגד חמאס בעקבות הפרת ההסכם, חמאס לפתע הודיע על שחרור שתי גופות של חללים והבוקר, משאיות הסיוע לרצועה המשיכו לזרום | תיעוד (חדשות בארץ)

ציר מורג ומשאיות הסיוע, הבוקר (צילום: ללא קרדיט)

למרות הפרת הסכם מצד , והחזקת 16 חטופים חללים ברצועת עזה, הבוקר (ראשון) משאיות הסיוע לחמאס ממשיכות הבוקר כרגיל בציר מורג.

כזכור וכפי שדווח, ראש הממשלה, בנימין נתניהו, הודיע במוצאי שבת כי ישראל לא תאפשר את פתיחת מעבר רפיח שבין עזה למצרים וזאת עד להודעה חדשה, כעבור דקות מההודעה, חמאס עדכן כי ישחרר עוד שתי גופות של ישראלים.

החלטת נתניהו הגיעה בעקבות התנהלות ארגון הטרור חמאס שהחזיק ב-18 גופות חללים חטופים, בניגוד להסכם ולמתווה הנשיא טראמפ.

בישראל מעריכים כי אכן לחמאס יש קשיים לאתר בזמן המיידי את כל גופות החללים החטופים, אך עם זאת מעריכים - על פי המודיעין - כי חמאס יכול לאתר במיידי ולשחרר לפחות מחצית מהגופות המוחזקות בעזה.

מלשכת ראש הממשלה נמסר: "ראש הממשלה נתניהו הנחה כי מעבר רפיח לא ייפתח עד להודעה חדשה. פתיחתו תישקל בהתאם לאופן שבו חמאס תממש את חלקה בהשבת החטופים החללים ובמימוש המתווה המוסכם".

בלשכת רה"מ הבהירו בסוף השבוע: "הממשלה וכלל מערך השו"נ של מדינת ישראל נחושים, מחויבים ופועלים ללא לאות על מנת להשיב את כל חטופינו החללים לקבורה ראויה בארצם.

"ארגון הטרור חמאס נדרש לעמוד בהתחייבויותיו למתווכות ולהשיבם במסגרת יישום ההסכם, לא נתפשר על כך ולא נחסוך כל מאמץ עד שנשיב את החטופים החללים כולם, עד האחרון שבהם".

1
היועמשי"ת חוגגת, תמחאו כפיים, כאילו לא ידעתם....
משה

