חשבון "המוסד בפרסית" ברשת X, המיוחס למוסד הישראלי, פרסם היום (שני) ציוץ נוסף בשפה הפרסית - שבו טען כי המנהיג של איראן אינו כשיר עוד לתפקידו. בציוץ לא נכתב במפורש שמו של חמינאי, אולם לרבים ברור שהכוונה אליו.

"מי שקורא לעצמו "מנהיג" הוא חסר תועלת כמעט לחלוטין", נכתב, "ואינו מסוגל למלא את תפקידיו. הוא לא מסוגל להתרכז יותר מ-10 דקות. הוא איבד לחלוטין את היכולת להבין את עצמו ולהתחבר למציאות".

עוד הוסיפו: "איראן מנוהלת על ידי צוות יועצים שלה. אין מנהיג, אין פוליטיקה, אין מדינה. אבדו מושכות העניינים. כל אחד הולך בדרכו וכל מה שהוא עושה הוא הוא עושה מה שהוא רוצה".

הדברים נכתבים ככל הנראה במטרה לערער עוד יותר את יסודות משטר האייתוללות בטהרן. לחשבון "המוסד בפרסית" מיוחסת אמינות רבה, לאור חשיפות דרמטיות ונכונות שפרסם בחודשים האחרונים. רבים מייחסים אותו למוסד הישראלי - שמצידו לא מכחיש את מעורבותו בחשבון אולם גם לא מאשר רשמית שהוא שעומד מאחוריו.

בני סבטי, הפרשן הישראלי לענייני איראן, הגיב לציוץ היום וכתב בפרסית: "המנהיג נעדר כבר חודש, אחת מתקופות ההיעדרות הארוכות ביותר. למה מתכוון המוסד הפעם? האם מערכת ההנהגה באמת נכשלה? האם משמרות המהפכה מנהלים את העניינים באמצעות שקרים?"