"לישראל יש עכשיו הזדמנות נדירה לחסל את חמאס סופית"

ראשי קונגרס הרבנים 'פיקוח נפש', המונה למעלה מארבע מאות רבנים מרחבי הארץ, שיגרו השבוע מכתב דחוף לראש הממשלה, שר הבטחון וחברי הקבינט - ובו קראו לא "להחמיץ את ההזדמנות האדירה שישנה כעת", לבטל מיד את הסכם הפסקת האש, ולחזור במלוא העוצמה לסיים את מלאכת חיסול החמאס בעזה.

"אנחנו זוכים ימים אלו לרגעי חסד נדירים שמי-יודע אם יחזרו אי-פעם", כותבים הרבנים, "המצב כרגע הוא שאין אף חטוף חי בעזה שעלינו לחשוש לשלומו; ומן העבר השני – העולם כולו רואה במו-עיניו איך ישראל ביצעה במהירות את הסכם הפסקת-האש במלואו, ולעומתה חמאס מכריז בכל כלי התקשורת שהוא אינו חושב לרגע ליישם את ההסכם ולהתפרק מנשקו או להפחית במשהו את שליטתו האלימה בעזה.

"אדרבה", כותבים הרבנים, "ארגון הטרור הרצחני עצמו מראה לכל העולם בפומבי, בגאוה ובהתרסה, כיצד הוא מוציא להורג באכזריות מאות מבני-עמו בעזה, ואף 'מושך רגליים' ואינו ממלא את התחייבותו בהסכם להשיב את כל החללים החטופים. ארגוני הטרור אף מפרסמים שוב ושוב את הכרזות המחבלים שהשתחררו מהכלא, שמעתה הם רק יגבירו את הטרור ואת מעשי הרצח והטבח, ח"ו".

לדברי הרבנים, "זוהי הזדמנות נדירה שכנראה לא היתה מעולם, לתקן סוף סוף את הטעויות הנוראיות של אוסלו וההתנתקות, להכריז על ביטול הפסקת-האש, לסיים את המלאכה בעזה במלוא העוצמה, לרוקן את עזה ממחבלים ומתומכיהם עד האחרון שבהם, ולכונן בה שליטה ישראלית מלאה. זוהי הדרך היחידה על פי התורה וההלכה ועל-פי כל הגיון בסיסי להבטיח שעזה לא תהווה יותר איום על תושבי ארץ ישראל".

הרב אברהם לוין, מזכ"ל הקונגרס, ציין כי אסור להמתין אפילו יום אחד, ואף לא שעות, כי אין לדעת מה יהיה המצב בהמשך, ומה יקרה כשיגיעו כוחות בינלאומיים לעזה והכל יהפוך להיות קשה ומורכב יותר:

"הפסקת-האש הזאת עלולה להתברר כ"בכיה לדורות" רחמנא-ליצלן! אחרי שנתיים שבהם עם ישראל סובל נוראות בגוף ובנפש בגלל הטעויות הקשות של ממשלות ישראל, שלא צייתו לדעת התורה (בשולחן ערוך אורח חיים סימן שכ"ט) ומסרו שטחי ישראל לנכרים; הקב"ה מעניק לנו הזדמנות לעשות תיקון ענק והיסטורי, חייבים לעשות זאת מיד ועכשיו, ולהביא שלום ובטחון אמיתי לעם ישראל".