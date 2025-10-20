תאונה קשה: במשטרת ישראל הודיעו הערב (שני) כי הם החלו בחקירת נסיבות תאונת דרכים קשה שאירעה ברחוב שמעון הצדיק בירושלים, במעורבות אופנוע והולך רגל.

כתוצאה מהתאונה, נפגעו הולך הרגל ורוכב האופנוע באורח קשה ופונו להמשך טיפול רפואי בבית החולים.

על פי הודעת מד"א, פונו לבי"ח שערי צדק 2 פצועים במצב קשה, בהם: רוכב אופנוע כבן 20, בהכרה עם חבלת ראש והולך רגל, גבר כבן 60, מורדם ומונשם עם חבלת ראש. דניאל

חובש שהגיע למקום סיפר: "ראיתי 2 הפצועים שכבו לצד הדרך, צעיר כבן 20, בהכרה מלאה שנחבל בראשו כשרכב על אופנוע והולך רגל, גבר כבן 60 כשהוא מעורפל הכרה וסבל גם הוא מחבלה קשה בראשו".

כמו בסרט אימה: מרדף בסמטאות ירושלים אחרי פלסטיני עם אקדח טעון קובי אטינגר | 14:37

החובש הוסיף: "הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים, הרדמנו והנשמנו את הולך הרגל ופינינו אותם לבית החולים כשמצב הולך הרגל לא יציב ורוכב האופנוע יציב".