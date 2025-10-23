כיכר השבת
נזקי שנת הבצורת

החקלאים גערו בפקידי האוצר: "שהתיישבנו במטולה לא אמרו אם לא יהיה מים תסתדרו"

הכנסת דנה בנוגע לנזקי שנת הבצורת בצפון, החקלאים הטיחו באוצר: "אנו דורשים פיצוי בגובה האובדן" |האוצר: "הם מקבלים הנחה קבועה בידיעה שלא נוכל לספק מים בבצורת - צריכים לנהל סיכונים" (כנסת, בארץ)

בצורת בסמוך לים המלח (צילום: נתי שוחט - פלאש 90)

"נזקים כבדים": ועדת הכספים קיימה אמש (רביעי) דיון בנושא הנזקים הקשים שנגרמו לחקלאות בצפון הארץ, לאחר שנת הבצורת 2024-2025, שהוגדרה כקשה ביותר ב-70 השנים האחרונות.

ניצן דהן, מנכ"ל אגודת "מים בגליל" תיאר את המצב הקיצון שנוצר עקב כמות משקעים נמוכה מ-50% וקיצוץ של כ-20 מיליון קוב בהקצאות המים בצפון, וציין כי בעקבות כך יזמו אגודות המים בשיתוף החקלאים, תוכנית "קיצוץ מרצון" נרחבת: ויתור על שטחי גידול שלמים בהיקף של כ-30 אלף דונם גידולי שדה, והזרמת המים לגידולים רב-שנתיים כדי למנוע קריסה ארוכת-טווח של החקלאות באזור.

דהן הדגיש כי האגודה "נטלה על עצמה התחייבות כלפי החקלאים, מתוך ציפייה לגיבוי מלא ולפיצוי מהמדינה, על בסיס תקדימים קודמים". לדבריו הפיצוי הדרוש הוא בסך כ-63 מיליון ש"ח עבור אובדן ההכנסה המלא של החקלאים בגין אי-גידול בקיץ 2025.

אוראל פיין, נציג משרד האוצר טען כי האזור הצפוני אמנם מנותק מהמערכת הארצית, אך החקלאים בו משלמים מחיר מים מופחת בשגרה, מתוך ידיעה שהמדינה לא תוכל לספק מים בשעת בצורת. לדבריו, יש צורך בהכרעה של שר האוצר בנושא.

חברי הוועדה מתחו ביקורת על היעדר הכרעה מצדו של משרד האוצר, והדגישו את החשיבות במתן תשובה ברורה לחקלאים כדי שיוכלו להיערך לשנה הבאה.

