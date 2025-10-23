כיכר השבת
עיר נוספת במסגרת הרפורמה

אחרי אילת: זו העיר שאלפי תושבים בה יוכלו להוציא רישיון נשק אישי

אחרי אילת - גם העיר הדרומית נכנסה לרשימת היישובים הזכאים במסגרת המהלך שמוביל השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר | במשרד מציינים: "הרפורמה ממשיכה להציל חיים" (בארץ)

תקבל רישוי לנשק - דימונה (צילום: Shutterstock)

עיריית דימונה צורפה רשמית לרשימת הערים שתושביהן רשאים להגיש בקשה לרישיון נשק אישי - כך הודיע השר לביטחון לאומי, ח"כ . מדובר במהלך נוסף בהרחבת רפורמת הנשק, שהחלה במבצע "חרבות ברזל" ומטרתה להקל על אזרחים באזורים בעלי רגישות ביטחונית לקבל רישיון לנשק להגנה עצמית.

לפי נתוני המשרד לביטחון לאומי, מאז תחילת הלחימה הונפקו למעלה מ־215 אלף רישיונות נשק לאזרחים, ובמקרים רבים דווח כי נשק פרטי סייע לסכל פיגועים ולמנוע פגיעות בנפש בערים שונות - בהן חדרה, יבנה, רמלה ותל אביב.

השר בן גביר מסר כי הוא "גאה להוביל את הרפורמה ולהכניס את דימונה לרשימת הערים הזכאיות. תושבי העיר זכאים להגן על עצמם, על משפחותיהם ועל סביבתם. הרפורמה מוכיחה את עצמה יום אחר יום - נשק מציל חיים".

בן גביר גם ציין לשבח את ראש העיר, בני ביטון, על שיתוף הפעולה ההדוק עם המשרד ועל מחויבותו לביטחון התושבים. ההחלטה החדשה צפויה לאפשר לאלפי מתושבי דימונה להגיש בקשה לרישיון נשק אישי, כחלק ממדיניות ההנגשה של כלי הגנה עצמית לאזרחים באזורים מאוימים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר