עיריית דימונה צורפה רשמית לרשימת הערים שתושביהן רשאים להגיש בקשה לרישיון נשק אישי - כך הודיע השר לביטחון לאומי, ח"כ איתמר בן גביר. מדובר במהלך נוסף בהרחבת רפורמת הנשק, שהחלה במבצע "חרבות ברזל" ומטרתה להקל על אזרחים באזורים בעלי רגישות ביטחונית לקבל רישיון לנשק להגנה עצמית.

לפי נתוני המשרד לביטחון לאומי, מאז תחילת הלחימה הונפקו למעלה מ־215 אלף רישיונות נשק לאזרחים, ובמקרים רבים דווח כי נשק פרטי סייע לסכל פיגועים ולמנוע פגיעות בנפש בערים שונות - בהן חדרה, יבנה, רמלה ותל אביב.

השר בן גביר מסר כי הוא "גאה להוביל את הרפורמה ולהכניס את דימונה לרשימת הערים הזכאיות. תושבי העיר זכאים להגן על עצמם, על משפחותיהם ועל סביבתם. הרפורמה מוכיחה את עצמה יום אחר יום - נשק מציל חיים".

בן גביר גם ציין לשבח את ראש העיר, בני ביטון, על שיתוף הפעולה ההדוק עם המשרד ועל מחויבותו לביטחון התושבים. ההחלטה החדשה צפויה לאפשר לאלפי מתושבי דימונה להגיש בקשה לרישיון נשק אישי, כחלק ממדיניות ההנגשה של כלי הגנה עצמית לאזרחים באזורים מאוימים.