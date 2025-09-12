שוב זה קורה: פעוטה נשכחה ברכב בדימונה במשך 3 שעות, מצבה אנוש

במוקד מד"א דווח היום (שישי) על פעוטה כבת שנתיים ששהתה זמן ממושך ברכב סגור בדימונה. כוחות הרפואה שהוזעקו לזירה טיפלו בפעוטה בת השנתיים כשהיא מחוסרת הכרה, ופינו אותה לבית החולים סורוקה בבאר שבע במצב אנוש, תוך כדי פעולות החייאה.

הדיווח על התקרית התקבל בשעה 15:23 במוקד 101 של מד"א במרחב נגב. חובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א אליוסף אלמליח וחובש רפואת חירום יקיר טלקר סיפרו: "קיבלנו דיווח על פעוטה ששהתה זמן ממושך ברכב סגור. הגענו במהירות למקום עם ניידת טיפול נמרץ ואופנוע חירום, הובילו אותנו אל הפעוטה וראינו שהיא מחוסרת הכרה ומבצעים בה טיפול רפואי ראשוני בתדרוך מוקד 101 של מד"א".

"סיפרו לנו שהיא שהתה ברכב סגור כ-3 שעות. המשכנו בטיפול הרפואי שכלל ביצוע פעולות החייאה, קירור ומתן תרופות ופינינו אותה בדחיפות לבית החולים כשמצבה אנוש, תוך כדי פעולות החייאה".