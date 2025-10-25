ערבים תקפו במהלך השבת את המתיישבים בבנימין; שני יהודים נפצעו

קבוצה גדולה של ערבים פלסטינים, פלשו בשבת קודש לשטחי מרעה של חווה סמוכה לכוכב השחר, ויידו אבנים לעבר תושבי החווה.

על פי דיווחי המקומיים: "הפורעים הגיעו חמושים באלות, ובמקום התפתחו עימותים כאשר הערבים מיידים אבנים וכוחות זרים המגנים עליהם חסמו את אחד מצירי הגישה למקום עם סלעים".

עדי ראיה לאירוע, מדווחים כי "לכוחות הביטחון לקח זמן רב להגיע לשטח, ובנתיים הסלים האירוע שהחל באיומים - ליידוי אבנים מצד הפורעים. אלא שמסתבר כי גם לאחר שהגיעו כוחות לשטח, אישרו החיילים באופן מקומם לערבים התוקפים ופעילי השמאל האנרכיסטי להישאר במקום למסוק. רק כעבור זמן רב הגיעה הוראה מגבוה לסלקם".

לטענת המתיישבים: "מאוחר יותר בשעות אחר הצהרים, תקפו למעלה מ-100 פורעים ערבים תושבים מנקודת התיישבות יהודית הסמוכה למכמש. הפורעים תועדו מיידים אבנים - חלקם עם אלות בידיהם, כשחלקם רעולי פנים. עד כה טופלו על ידי מד"א וחובשי איחוד הצלה 2 תושבים שנפצעו בראשם מיידוי האבנים, אך טרם דווח על חשודים בתקיפה שנעצרו".

מנגד הפלסטינים מדווחים, כי המתיישבים היהודים הציתו במהלך הלילה שלושה כלי רכב פלסטיניים סמוך לרמאללה. כמו כן הם טוענים, שהמתיישבים תקפו פלסטינית עם גרזן ודרסו פלסטיני במהלך מסיק.