הלילה (מוצאי שבת), ישראל עוברת לשעון חורף, אנחנו נרוויח עוד שעת שינה ומנגד הימים שלנו יתקצרו והשקיעה תהיה באיזור השעה חמש בערב.

כפי החוק בישראל, במוצאי השבת האחרונה של חודש אוקטובר, ישראל מזיזה את השעון שעה לאחור ושעון החורף נכנס לתוקפו, וזה יקרה כמובן הלילה - בין שבת לראשון, 25-26 באוקטובר 2025. כאשר בשעה 02:00 נזיז את השעון חזרה לשעה 01:00.

שעון הקיץ ייכנס לתוקפו על פי החוק, ביום חמישי האחרון של חודש מרץ, כאשר השנה התאריך יהיה ב-27 במרץ 2026 - צמוד ממש לחג הפסח, בט' בניסן תשפ"ו.

לתשומת לב הנוסעים: בלילה שבין מוצאי שבת ליום ראשון, בשעה 02:00 יוזז השעון אחורה לשעה 01:00 עם המעבר לשעון חורף. שינוי לכאורה מינורי אך הוא עלול לגרום לבלבול בקרב נוסעים בטיסות לילה, ולכן רשות שדות התעופה פרסמה הנחיות ברורות.

על פי הודעת רשות שדות התעופה, נוסעים שטיסתם מתוכננת להמריא עד השעה 01:20 בלילה (לפני המעבר לשעון חורף בפועל), יכולים להיות רגועים. שעת ההמראה ללא שינוי.

לעומת זאת, מי שטיסתו לאחר השעה 01:20 – כלומר אחרי המעבר לשעון החורף – חייב לוודא שהשעון האישי (במכשיר הסלולרי או בשעון היד) עודכן בהתאם. בנוסף, מומלץ להגיע לשדה התעופה לפחות 3 שעות לפני ההמראה, כפי שנדרש בכל טיסה בינלאומית מנתב"ג.

למרות שמרבית הטלפונים ה"חכמים" מעדכנים את השעה אוטומטית, ישנם מקרים שבהם ההגדרה נעולה על עדכון ידני, מה שעלול להטעות את הנוסעים. בנוסף, רבים בציבור החרדי מחזיקים בטלפונים מדור 2 ו-3 שלא כולם מתעדכנים אוטומטית. לכן מומלץ לבדוק בהגדרות המכשיר שהשעה מתעדכנת אוטומטית לפי האזור ולוודא שהזמן נכון גם בשעון וגם בלו״ז הטיסה.

למה בכלל מזיזים את השעון?

שמח ששאלתם כי יש לי תשובה נחמדה לזה:

המנהג התחיל עוד במאה השמונה עשרה על ידי בנג'מין פרנקלין – מנהיג ארצות הברית בזמנו, כדי לסייע לחקלאים לנצל יותר משעות שמש בכל יום ובכך להשפיע לטובה על הכלכלה. כיום, למעשה, חוקרים טוענים שאין לזה שום השלכות ואם כבר אתם מתעקשים, ההשלכות האפשריות הן שזה רק משפיע לרעה על הכלכלה.

עד אמצע המאה ה-19, ואף לאחר מכן, קביעת השעה נעשתה בכל עיר בנפרד. היא הייתה גמישה והסתמכה על מיקום השמש בשמים.

מי שהעלה ראשון את רעיון של שעון קיץ כפי שהוא מוכר כיום היה ג'ורג' ורנון הדסון מניו זילנד כאשר ב-16 באוקטובר 1895 הציע להקדים את השעה בשעתיים (!) במשך חודשי הקיץ.