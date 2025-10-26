אירוע מרגש בעיר החרדית: אולם מועצת העיר בני ברק התמלא היום (ראשון) באווירה נדירה של התרגשות, אמונה והודיה, כאשר בכירי הנהלת העיר, אישי ציבור ותושבים נרגשים קיבלו את פניו של החטוף המשוחרר בר אברהם קופרשטיין, שהגיע לעיר יחד עם משפחתו - להודות לתושבי בני ברק על התפילות, פרקי התהילים והקבלות טובות שנערכו לזכותו ולמענו לאורך תקופת השבי.
אמו גב' ג'ולי קופרשטיין, הודתה לתושבי העיר על התמיכה האדירה: "תודה לכל התושבים. איזו קבלת פנים מרשימה, תודה על כל תפילה, כל התחזקות וכל דמעה. נמשיך כולנו להתפלל לשובם של כל החללים במהרה".
אימו של בר המשיכה ואמרה בהתרגשות: "רוצה להגיד תודה לכולכם. בטוח שבזכות התפילות שלכם ושל כל עם ישראל אני פה. אם לא אתם אולי עדיין הייתי שם... הוא הסיר את כובעו והראה לכולם את הכיתוב שעליו - תמיד בידיים של בורא עולם".
מבניין העירייה המשיכה משפחת קופרשטיין בשיירה ארוכה לעבר ביתו של ראש הישיבה הגאון הגדול רבי משה הלל הירש ראש ישיבת סלבודקה שקיבל את המשלחת בחביבות.
כפי שדיווחנו, שורד השבי בר קופרשטיין, ביקר במעונו של ראש הישיבה הגרמ"ה הירש - וסיפר על התחזקותו בשבי, כשהיה מוקף במחבלים בעזה.
"ברוך מתיר אסורים, ברוכים הבאים", קרא ראש הישיבה בהתרגשות עם בואו ולחץ את ידיו. בר המתין שראש הישיבה יישב - והתיישב מיד לאחר מכן.
כשנשאל איך מרגיש, השיב ש"יותר טוב". ראש הישיבה חייך: "אתה נראה בסדר, ברוך השם". הגרמ"ה התעניין כמה ימים בדיוק שהה בר במנהרות החמאס, ונענה ש-738 יום. כשנשאל בן כמה בר, השיב שורד השבי שהוא בן 23.
בשלב הזה סיפר בר לראש הישיבה על ההתחזקות שעבר בתקופת השבי: "הייתי מסורתי, עושה קידוש ודברים כאלה, אבל לא הייתי שומר שבת או שם ציצית. הוא סיפר שמאז השבי התחזק באמונה ובשמירת שבת ומצוות.
0 תגובות