אירוע מרגש בעיר החרדית: אולם מועצת העיר בני ברק התמלא היום (ראשון) באווירה נדירה של התרגשות, אמונה והודיה, כאשר בכירי הנהלת העיר, אישי ציבור ותושבים נרגשים קיבלו את פניו של החטוף המשוחרר בר אברהם קופרשטיין, שהגיע לעיר יחד עם משפחתו - להודות לתושבי בני ברק על התפילות, פרקי התהילים והקבלות טובות שנערכו לזכותו ולמענו לאורך תקופת השבי.

אמו גב' ג'ולי קופרשטיין, הודתה לתושבי העיר על התמיכה האדירה: "תודה לכל התושבים. איזו קבלת פנים מרשימה, תודה על כל תפילה, כל התחזקות וכל דמעה. נמשיך כולנו להתפלל לשובם של כל החללים במהרה".

אימו של בר המשיכה ואמרה בהתרגשות: "רוצה להגיד תודה לכולכם. בטוח שבזכות התפילות שלכם ושל כל עם ישראל אני פה. אם לא אתם אולי עדיין הייתי שם... הוא הסיר את כובעו והראה לכולם את הכיתוב שעליו - תמיד בידיים של בורא עולם".

מבניין העירייה המשיכה משפחת קופרשטיין בשיירה ארוכה לעבר ביתו של ראש הישיבה הגאון הגדול רבי משה הלל הירש ראש ישיבת סלבודקה שקיבל את המשלחת בחביבות.