המשאלות שלכם יכולות להתגשם השנה - בדיוק בחנוכה הקרוב!

יש משאלות שמלוות אותנו כל השנה. נחת מהילדים. בריאות לבני הבית. פרנסה בשפע. זיווג הגון. ישועות קרובות. ויש גם משאלות שנדמה לנו שרחוקות מדי - רכב חדש, נופש איכותי, סכום כסף שיעזור לסגור את הפער.

אבל מה אם השנה, כל זה באמת יכול לקרות?

לצד ניהולו של הרב אליהו מס, נציג דגל התורה בעיר לוד, ובפיקוח הלכתי של הרה"ג רבי יעקב לנדו רב השכונה ורב ההכשר 'גלאט הון' - מתנהלת השנה הגרלת המשאלות של גדולי ישראל.

הגרלה אחת. שלושה זכיות:

אתם זוכים בתפילה מיוחדת - רבן של ישראל מרן הגר"ד לנדו שליט"א וראש הישיבה מרן הגרמ"ה הירש שליט"א יתפללו בחנוכה על התגשמות המשאלות שלכם לטובה.

אתם נכנסים להגרלה משמעותית - 50,000 ₪ במזומן, פאה חדשה מבית מילכי גרינבוים, נופש זוגי בסופ"ש במלון כינורות, רכב שכור לכל חג הפסח, ושייקר חשמלי מסולטן מוצרי חשמל.

אתם תומכים בבית כנסת - 100% מכספי מעשרות, והכל הולך ישירות להשלמת בניית בית הכנסת המרכזי אחיסמך.

הסיפור שמאחורי ההגרלה: כשמשאלה הופכת למציאות

לפני 6 שנים, כשהשכונה החדשה גני איילון אחיסמך בלוד התאכלסה במהירות, לא היה אף בית כנסת אחד. התפילות התקיימו באהלים מאולתרים ובחניונים תת-קרקעיים.

מתפללי השכונה לא היו מוכנים להשלים עם המצב. "ארון ה' לא ישב ביריעה בזמן שכולנו חונכים דירות חדשות", הם אמרו. והם עשו משהו יוצא דופן - התגייסו, תרמו, ובנו בית כנסת במו ידיהם. אברכים עמדו ופיקחו על המלאכה. אברכים היטו כתף בפועל.

היום, בית הכנסת המרכזי ברחוב הרב אלישיב 5 עומד מלא הדר - שוקק מניינים, שיעורים וחבורות. אבל המשימה עדיין לא הושלמה.

חובות הבנייה מכבידים על הגבאים. עזרת נשים ראויה עדיין חסרה. והמשאלה הגדולה היא לראות את בית הכנסת מושלם לגמרי, בלי חובות, בלי דאגות - רק תפילה, תורה וקהילה.

זוכים בכפליים - וזה לא סיסמה

כל כרטיס נכנס לכל ההגרלות - לא צריך לבחור, לא צריך להחליט. אתם בפנים על הכל.

ניתן לרכוש בהוראת הרבנים מכספי מעשרות - זה לא רק מותר, זה מצווה. אתם עוזרים לבית כנסת שנבנה במסירות, ובמקביל זוכים בתפילות ובהגרלות משמעותיות.

תפילה אמיתית של גדולי ישראל - לא סתם ברכה חטופה. תפילה ממוקדת, בחנוכה, להתגשמות המשאלות שמילאתם בטופס.

"תהא השנה הזאת" - זו לא רק שנה, זו ההזדמנות

אלפים כבר הצטרפו. אלפים כבר הבינו שכשיש הזדמנות לזכות בתפילה כזאת, בהגרלה כזאת, ובמצווה כזאת - אי אפשר להישאר בחוץ.

השאלה היחידה היא: האם אתם בפנים?

כי רק מי שבפנים, יכול לזכות. רק מי שבפנים, יכול לראות את המשאלות הופכות למציאות.

הגרלת המשאלות של גדולי ישראל - המשאלות שלכם מחכות לכם.

כך תצטרפו להגרלה >>

תהא השנה הזאת - כרטיס הכניסה לשנה טובה ומתוקה.