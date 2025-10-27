ההסתדרות וועד המועצה הדתית ירושלים מחריפים את הצעדים הארגוניים כנגד יו״ר המועצה והודיעו כי החל מהיום (שני) לא יתקיים מענה טלפוני ומכונות הגבייה באגף הנישואין יושבתו.

על פי ההודעה, הצעדים מגיעים לאחר תקופה ממושכת של הידרדרות משמעותית ביחסי העבודה והיעדר דיאלוג מצד הנהלת המועצה, חרף פניות חוזרות ונשנות מצד הוועד וההסתדרות. לטענת העובדים, ההתנהלות הפוגענית של היו״ר, לצד הזלזול בעובדים ובזכויותיהם, הביאו להחרפת הצעדים.

במקביל, בכל המקוואות בעיר ירושלים לא מתקיימת גבייה למעלה מחודש, במסגרת הצעדים הארגוניים שנוקטים עובדי המועצה הדתית. העובדים מדגישים כי מדובר בצעד מחושב ומדוד, שננקט בשל התנהלות ההנהלה והיעדר מענה לפניות הוועד.

כזכור, בית הדין האזורי לעבודה הפנה את הצדדים להליך בוררות שנועד להביא להרגעת הרוחות ולהידברות אך ההליך נרמס ברגל גסה עוד בטרם החל על ידי יו״ר המועצה הדתית נתן נתנזון.

יו״ר ההסתדרות במרחב ירושלים, דני בונפיל מסר כי ״עובדי המועצה הדתית ירושלים פועלים יום־יום במסירות למען תושבי העיר, אך לא ימשיכו לשתוק מול הפגיעה המתמשכת בזכויותיהם. אנו קוראים להנהלה לשוב לשולחן המשא ומתן ולכבד את עובדיה. לא נקבל מצב של דריסה ברגל גסה של זכויות העובדים.

הציבור צריך לדעת, העובדים אינם נאבקים על תוספות שכר, אלא על כבודם ועל יחס אנושי - הדבר הכי בסיסי שאמור להיות במקום עבודה כלשהו.

ההסתדרות תמשיך לפעול בנחישות, למען מאבקים הצודק של העובדים ובמידת הצורך נגביר את הצעדים הארגוניים עד שיושג פתרון הולם וצודק לעובדי המועצה הדתית. לא נקבל מצב כזה. נקודה".