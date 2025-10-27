כיכר השבת
מגדוד 'כוח רדואן'

בזמן שפעלו לשקם תשתיות: תיעוד מהחיסול של שני מחבלי חיזבאללה

צה"ל חיסל מוקדם יותר היום שני מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה מגדוד 'כוח רדואן', בזמן שפעלו לשיקום תשתית טרור בדרום לבנון | כעת צה"ל פרסם תיעוד (חדשות מלחמה)

תיעוד החיסול היום (צילום: דובר צה"ל)

צה"ל תקף וחיסל מוקדם יותר היום (שני), בהובלת פיקוד הצפון ובאמצעות חיל האוויר, את המחבל חסין אבראהים סאלימן, מגדוד של 'כוח רדואן' בארגון הטרור , במרחב אל-ביד שבדרום לבנון.

על פי דובר צה"ל, בתקיפה חוסל מחבל נוסף מארגון הטרור חיזבאללה, המחבל חסאן אברהים סאלימן.

המחבלים עסקו בקידום מתווי טרור לעבר שטח מדינת ישראל וחוסלו בזמן שפעלו לשיקום תשתית טרור.

בדובר צה"ל מסרו: "פעולותיהם של המחבלים היוו איום על מדינת ישראל ואזרחיה, והפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון".

עוד נמסר מהדוברות: "צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר