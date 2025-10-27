בזמן שפעלו לשקם תשתיות: תיעוד מהחיסול של שני מחבלי חיזבאללה

צה"ל תקף וחיסל מוקדם יותר היום (שני), בהובלת פיקוד הצפון ובאמצעות חיל האוויר, את המחבל חסין אבראהים סאלימן, מגדוד של 'כוח רדואן' בארגון הטרור חיזבאללה, במרחב אל-ביד שבדרום לבנון.

על פי דובר צה"ל, בתקיפה חוסל מחבל נוסף מארגון הטרור חיזבאללה, המחבל חסאן אברהים סאלימן.

המחבלים עסקו בקידום מתווי טרור לעבר שטח מדינת ישראל וחוסלו בזמן שפעלו לשיקום תשתית טרור.

בדובר צה"ל מסרו: "פעולותיהם של המחבלים היוו איום על מדינת ישראל ואזרחיה, והפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון".

עוד נמסר מהדוברות: "צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל".