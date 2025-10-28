שורד השבי בר קופרשטיין הגיע הערב (שלישי) לראשונה לכיכר החטופים בתל אביב - ונשא דברים מרגשים בערב "שרים יחד לשובם". זאת ברקע הקריאות להחזיר גם את יתר החטופים החללים לקבר ישראל.

במהלך דבריו אמר בהתרגשות שורד השבי כי החלום שלו, בהיותו בעזה, היה להניח תפילין. הוא הזמין את הקהל כולו להניח איתו תפילין ביום שישי בשעה 10:00 בבוקר.

״אני רוצה להגיד תודה רבה לכולם", הוא אמר, וריגש את הכיכר. "על התפילות שלכם, כל התמיכה שלכם וכל מה שעשיתם בשבילי ובשביל כל שאר החטופים - אין לי מילים לתאר את כל האהבה ומה שאתם עושים בשבילי ובשביל כל החטופים".

הוא המשיך: "עם כל השיקום, אמרתי שאני חייב להגיע לפה ולהגיד תודה, ובאמת להעריך את כל מה שעשיתם בשבילי. אני הבנתי שכל הטירוף הזה התחיל מהאוהל הזה שנמצא פה, וזה פשוט מרגש".

עוד אמר קופרשטיין: "חשוב לי להגיד שיש לנו עוד אחים שלנו שנמצאים שם בשבי, והם חייבים לצאת. בנוסף, אני רוצה להזמין את כולם ביום שישי בשעה 10:00 להנחת תפילין המונית בכיכר.

"אני רוצה שכולכם תניחו ביחד איתי, החלום שלי היה להניח תפילין בשבי, ונעשה את זה בשביל שחרור כל אחינו שנמצאים שם עדיין. תודה רבה לכולם״.

מוקדם יותר השבוע חשף קופרשטיין, בראיון ל'זמן אמת' בכאן חדשות, עדויות חדשות ממה שעבר עליו בשבי. "היה שם בחור שקראנו לו 'שחורזיק'", הוא סיפר. "התפקיד שלו, והוא גם אמר את זה, היה לדאוג לכך שלא יתנהגו אלינו טוב מדי... לא היינו רואים אותם אוכלים. אבל אתה רואה על המשקל שלהם, אתה קטן והם גדלים".

לדברי בר, "באזור ה-270 יום היה עניין עם בן גביר והאסירים. אני זוכר שהם הגיעו אלינו ופשוט פוצצו אותנו במכות, העמידו אותנו מול הקיר. נתנו לנו ממש מכות. הם אמרו - 'זה בגלל בן גביר. מה שהוא עושה לאסירים שלנו, אתם תקבלו בחזרה'. הם חזרו על זה עוד כמה פעמים, באו והרביצו לנו. אחרי שבוע אני זוכר שהם לקחו אותי לחדר שלהם, עם עיניים קשורות כמובן, וכשנכנסתי לשם קיבלתי שתי פצצות לפנים, ממש מצלתיים".

בסיום הוא העיד: "נפלתי על הרצפה מהעוצמה, ומשכו אותי מהרגליים לאורך כל החדר, דורכים עליך ומשפילים אותך כמה שהם יכלו. ואז לקחו לי את הרגליים, תפסו אותן, קשרו לי אותן לאיזשהו מקל או ברזל ואותו 'ג'וקר' מדבר איתך בעברית ואומר 'עד עכשיו לא עשינו כלום, עכשיו אתם תרגישו על בשרכם מה עושים לאסירים שלנו אצלכם'".