"חמאס פגע בחייל ישראלי"

הנשיא טראמפ: "אם חמאס לא יתנהגו יפה - הם יושמדו והם מבינים את זה"

נשיא ארה"ב טראמפ התייחס להפרת האש של חמאס והירי הקטלני לעבר לוחם צה"ל בעזה: "חמאס פגע בחייל ישראלי וישראל ירתה בחזרה. הם צריכים לירות בחזרה. זה לא יסכן את הפסקת האש" (מדיני)

הנשיא טראמפ בכנסת (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס הלילה (בין שלישי לרביעי, שעון ישראל) להפרת האש של חמאס והירי הקטלני לעבר לוחם צה"ל ב: "חמאס פגע בחייל ישראלי וישראל ירתה בחזרה".

במהלך שיחה עם כתבים על המטוס הנשיאותי, האייר פורס 1, נשאל על התקרית הקטלנית בה נהרג רס״ר (מיל׳) אפי (יונה אפרים) פלדבאום הי"ד והזהיר את חמאס מפני השמדה.

תחילה התבטא הנשיא כי: "חמאס פגע בחייל ישראלי וישראל ירתה בחזרה. הם צריכים לירות בחזרה. זה לא יסכן את הפסקת האש".

בהמשך דבריו שלח הנשיא מסר ברור לארגון הטרור ברצועת עזה: "חמאס צריך להתנהג יפה. אם הם לא יתנהגו יפה הם יושמדו והם מבינים את זה".

אמש התבטא סגן הנשיא, ג'יי.די. ואנס, לתקרית החמורה בעזה ואמר: "למרות אירועי היום - הפסקת האש בעזה תישמר. ארה"ב ציפתה ומצפה שיהיו עוד התכתשויות מפעם לפעם.

"חמאס או גורם אחר בעזה תקף חייל ישראלי, מצפים שישראל תגיב" הוסיף סגן הנשיא.

