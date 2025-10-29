קרן 'עם ישראל חי' ממשיכה זאת השנה השמינית במבצע הגרלת דירת יוקרה בירושלים כשמימון הכרטיסים כולו משמש לסיוע חברתי חשוב. הדירה המדוברת בשווי 1,200,000 דולרים, מגיעה מרוהטת לחלוטין ונמצאת בפרויקט חדש ויוקרתי בלב העיר המשקיף על נופיה של ירושלים.

בשנים קודמות התרומות עברו לסיוע באיתור נעדרים, סיוע לתושבי וחקלאי הצפון ועוד. כעת, לאחר סיום המערכה, בחרה הקרן להתרכז בחיזוק הערבות ההדדית בעם ישראל. קרן 'עם ישראל חי' בחרה השנה לתרום ולעזור בין היתר ליתומים ואלמנות, עזרה לנוער בסיכון, חבילות מזון לשבת ולחגים למשפחות נזקקות, הכשרות מקצועיות לחיילים משוחררים, חיזוק הזהות היהודית בישראל ובתפוצות ועידוד עלייה לארץ.

בנוסף, חלק מהתרומות יעבור גם ל-3 מטרות נוספות- סיוע ליכ"ל- יחידת הכלבנים של ישראל שפעלה מסביב לשעון במהלך מלחמת חרבות ברזל, נטיעת אלפי עצי פרי בארץ ישראל ותרומה למרכזים רפואיים וגני ילדים.

כאן מצטרפים להגרלה >>

אז מה צריך לעשות כדי להשתתף בהגרלה הגדולה השנה ולקחת חלק בסיוע למטרות חשובות אלו? גם השנה תמורת 660 שקלים תוכלו לקבל כרטיס להגרלה, כאשר בימים הקרובים ישנו מבצע שבו כל מי שיקנה כרטיס אחד יקבל כרטיס נוסף. כלומר- שני כרטיסים להגרלה בעלות של 660 שקלים. להגרלה על דירת החלומות נוספו השנה 2 הגרלות בונוס שבהן יחולקו 15,000 דולר בכל אחת, ברכישת כרטיס להגרלה על דירת החלומות בימים הקרובים, תיכנסו אוטומטית להגרלת הבונוס.

מצטרפים ומסייעים וזוכים בדירה מרוהטת קומפלט >>

רק השבוע קיימה קרן 'עם ישראל חי' אירוע מרגש של הכנסת ספר תורה ליישוב חדש בשומרון – ספר התורה הראשון שנכנס אליו מאז הקמתו. למעלה מ־250 משתתפים הגיעו לחגוג את הרגע המיוחד, שבו זכתה הקרן לא רק להגדיל תורה ולהאדירה, אלא גם לחזק את ההתיישבות החרדית בלב השומרון.

מנכ"ל קרן 'עם ישראל חי' שמואל סקט: " לאחר שנתיים בהם ראינו כיצד עם ישראל התגלה במלוא תפארתו וכיצד הערבות ההדדית היא מה שחיזק אותנו ברגעים הקשים, החלטנו השנה להגביר את הערבות ההדדית בעם ישראל ולהעניק עזרה במגוון נושאים שונים. אויבינו לימדו אותנו שזה לא משנה אם אתה מאשקלון, השומרון או ירושלים. יהודי הוא יהודי. עם ישראל חי! ".