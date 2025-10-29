קבלת פנים שכזו: עשרה בחורים חסידי חב"ד נעצרו במקביל בנתב"ג

כעשרה בחורים צעירים חסידי חב"ד נעצרו היום (רביעי) בנתב"ג, לאחר ששבו משנת לימודים בישיבת 'תומכי תמימים' המרכזית של חב"ד בניו יורק.

הבחורים סיימו זה עתה, עם תחילת חודש חשוון, את שנת ה"קבוצה" שלהם בישיבה המרכזית. בחב"ד נהוג כי כל בחור נוסע בתום שלוש שנות לימוד בישיבה גדולה לשנת למודים בניו יורק.

חלק מהבחורים שנעצרו אמורים בשנה הקרובה לחזור ללמוד בישיבות השונות של חב"ד בארץ, ולשמש כ"שלוחים" בישיבות, שיסייעו לתלמידים הצעירים מהם וידריכו אותם.

לפי שעה, חלק מהבחורים שנעצרו היום שוחררו בתום תשאול, ולאחר התערבות עורכי דין. חלק מהבחורים נלקח למעצר, ובהמשך יובא למשפט.

אלה לא העצורים החב"דים הראשונים. בשבועות האחרונים נעצרו בחורים נוספים - כמעט כולם נעצרו בנתב"ג. בחסידות חוששים מפני גל נוסף של מעצרים, עם תגבור הבחורים החוזרים מניו יורק.

מוקדם יותר היום פורסם מכתב רבני בית דין רבני חב"ד בארץ הקודש, הגוף הרוחני-רבני העליון של החסידות, שבו קראו הרבנים לציבור חסידי חב"ד להשתתף בעצרת התפילה והזעקה מחר בירושלים.

יחד עם זאת הרבנים הבהירו כי אפשרות הגיוס בחב"ד הוא אחרי חתונה וכולל ובמסגרות המתאימות. בינתיים כזכור הצבא ממשיך לסכל את ההסכם שהיה קיים עם חב"ד במשך השנים.

"באנו בזה בקריאה של חיזוק להצטרף ל"עצרת התפילה והזעקה" בעניין הניסיון לשנות את הסדר הקיים שנים רבות בארץ הקודש ת"ו אשר בעת שבני הישיבות ואברכי הכוללים עוסקים בתורה בישיבות ובכוללים שירותם הצבאי נדחה, מתוך הכרה בכוח לימוד התורה להגן על עם ישראל בכלל, ועל חיילי ישראל בפרט", כתבו הרבנים.

הם הוסיפו: "הנה ידועים דברי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו פעמים רבות אשר בני הישיבות פועלים במערכה על ידי לימוד התורה, יחד עם החיילים בצבא אשר מגינים בגופם עד כדי מסירות נפש על עם ישראל בארץ ישראל.