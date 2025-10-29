פצוע אנוש בשריפת דירה בבית שמש; האימא חולצה עם שני ילדיה

שריפה פרצה היום (רביעי) בדירה בקומה עליונה בבניין ברחוב נחל ערוגות בבית שמש. מהדירה פונו אימא ושני ילדיה. מצבם של שני הבנים קשה.

השריפה פרצה סמוך לשעה 18:00 בערב. חובשים ופרמדיקים של איחוד הצלה ומד"א הגיעו לזירה במהירות והעניקו טיפול רפואי ראשוני לפצועים ולאחר מכן פינו אותם לבית החולים הדסה עין כרם. מצבה של האימא קל.

דניאל שור פראמדיק איזורי של איחוד הצלה ברמת בית שמש והחובשים יוסף טרייסמן, יאיר פרוש וארי דבלינגר מסרו: "מדובר בשני צעירים שחולצו ע"י צוותי כיבוי מהמבנה שבער במצב קשה כתוצאה מכוויות ושאיפת עשן .הענקנו להם סיוע רפואי ראשוני ולאחר מכן הם פונו לבית חולים. כמו כן הענקנו סיוע רפואי לאמא של שני הצעירים שבשלב זה מצבה מוגדר קל עד בינוני".

פרמדיק מד"א יהושע עמית, סיפר: "כשהגענו למקום ראינו בניין כשבאחת הדירות עולה עשן רב. כוחות הכיבוי חילצו אלינו 3 פצועים בניהם אחד מחוסר הכרה, הפצועים שאפו עשן רב. הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותם בניידות טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כאשר מצבו של הפצוע המחוסר ההכרה לא יציב".

במשטרה הודיעו כי פתחו בחקירת נסיבות האירוע: "משטרת ישראל החלה בבדיקת נסיבות שריפה בדירה שהתרחשה לפני זמן קצר בבניין שברחוב נחל ערוגות בעיר בית שמש. לוחמי האש של כב"ה פועלים במקום ושוטרי תחנת בית שמש מסייעים בסגירת האזור לסקרנים. "כתוצאה מהשריפה, טופלו במקום מספר נפגעים, ביניהם פצוע באורח אנוש (עפ"י גורמי רפואה), שפונו לאחר חילוצם על ידי לוחמי האש להמשך טיפול רפואי".