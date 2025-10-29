כיכר השבת
הודפת את הביקורת

עימות סוער במליאה | מאי תקפה: "נעמה סולר לזימי, מבעירת הנתיבים"

מאי גולן השיבה אש לחברת הכנסת לזימי, בנאום חריף בבימת הכנסת. היא כינתה אותה "סולר" לזימי, והוסיפה: "נראה את מי חיילי צה"ל אוהבים יותר - אותי או את מבעירת הנתיבים והמסיתה הלאומית" (בכנסת)

(צילום: באדיבות ערוץ הכנסת)

עימות חריף ניטש היום (רביעי) במליאת הכנסת בין חברת הכנסת מאי גולן מהליכוד, השרה לשיוויון חברתי וקידום מעמד האישה, ובין חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים.

"כולך שנאה, הסתה", תקפה גולן בחריפות, לקול מחאותיה של לזימי ומירב בן ארי. "עכשיו אני מציעה שגם את וגם אני וגם כל המקרקרים למניהם נלך לכל בסיס צבאי במדינת ישראל, כל בסיס צבאי שתבחרו, ונראה את מי חיילי צה"ל אוהבים יותר - אותי או את מבעירת הנתיבים והמסיתה הלאומית. בואי נראה במי יבחרו יותר, בי או בכם".

בהמשך הוסיפה: "אני רק אקרא לנעמה סולר לזימי, חברת הכנסת המדליקה, כשאת נמצאת במפלגה שהיו"ר החדש שלך קורא לחיילי צה"ל רוצחי תינוקות כתחביב, באמת לקבל הטפות מוסר ממך וממפלגה שבקושי עוברת את אחוז החסימה, ומסיתה ומפלגת ומשסע ומדברת על ראש הממשלה שמקדיש את חייו למען ישראל בצורה כל כך מכוערת, כשאתם קוראים לי מושחתת זה עושה אותי מאוד גאה".

צפו בעימות.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר