עימות חריף ניטש היום (רביעי) במליאת הכנסת בין חברת הכנסת מאי גולן מהליכוד, השרה לשיוויון חברתי וקידום מעמד האישה, ובין חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים.

"כולך שנאה, הסתה", תקפה גולן בחריפות, לקול מחאותיה של לזימי ומירב בן ארי. "עכשיו אני מציעה שגם את וגם אני וגם כל המקרקרים למניהם נלך לכל בסיס צבאי במדינת ישראל, כל בסיס צבאי שתבחרו, ונראה את מי חיילי צה"ל אוהבים יותר - אותי או את מבעירת הנתיבים והמסיתה הלאומית. בואי נראה במי יבחרו יותר, בי או בכם".

בהמשך הוסיפה: "אני רק אקרא לנעמה סולר לזימי, חברת הכנסת המדליקה, כשאת נמצאת במפלגה שהיו"ר החדש שלך קורא לחיילי צה"ל רוצחי תינוקות כתחביב, באמת לקבל הטפות מוסר ממך וממפלגה שבקושי עוברת את אחוז החסימה, ומסיתה ומפלגת ומשסע ומדברת על ראש הממשלה שמקדיש את חייו למען ישראל בצורה כל כך מכוערת, כשאתם קוראים לי מושחתת זה עושה אותי מאוד גאה".

צפו בעימות.