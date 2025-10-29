תיעוד חריג מישיבה שהתקיימה ביום שמחת תורה תשפ"ד, יום מתקפת הפתע של חמאס על קיבוצי עוטף עזה, נחשף הערב (רביעי) בערוץ I24NEWS. במהלך הדיון נשמע נציג שב"כ מתמקד דווקא בחשש מפני נקמות יהודיות.
מדובר בדיון, לפי הדיווח, שהתקיים בסביבות השעה 10 בבוקר ביום מתקפת הפתע, בסביבות השעה 10 בבוקר. במרכז הדיון יושב השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, ומפכ"ל המשטרה דאז קובי שבתאי.
בנוסף נוכחים בחדר נציגים שונים של המשרד לביטחון פנים וגופים נוספים במערכת הביטחון, כמקובל, ועמם גם נציג שב"כ.
ככל שנוקף הזמן התמונה מתחילה להתבהר. הנוכחים מקבלים דיווחים מהשטח. הם מבצעים הערכות, להיכן להפנות כוחות ועוד החלטות רבות.
בשלב מסוים, כאמור, ניתנת רשות הדיבור לנציג השב"כ. הדברים שבהם הוא בוחר להתמקד זה דווקא החשש מטרור יהודי.
הוא אומר: "קריאות להתארגנויות חמושות ונקמה גם בכל רחבי הארץ של יהודים, בכל הארץ ובאיו"ש. של יהודים. קבוות שקוראות לתהארגן ולהתחמש ונלקום".
