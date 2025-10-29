הטבח בעוטף? לא תאמינו: זה הנושא שבו התמקד נציג שב"כ בדיון הדרמטי ב-7 באוקטובר במהלך דיון של מערכת הביטחון זמן קצר אחרי תחילת מתקפת הפתע של חמאס ב-7 לאוקטובר, בסביבות השעה 10 בבוקר, בחר נציג שב"כ להתמקד דווקא בחשש מפני "טרור יהודי" ונקמה בפלסטינים (בארץ)

דה דוד הכהן כיכר השבת | 22:48