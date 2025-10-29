כיכר השבת
הטבח בעוטף?

לא תאמינו: זה הנושא שבו התמקד נציג שב"כ בדיון הדרמטי ב-7 באוקטובר

במהלך דיון של מערכת הביטחון זמן קצר אחרי תחילת מתקפת הפתע של חמאס ב-7 לאוקטובר, בסביבות השעה 10 בבוקר, בחר נציג שב"כ להתמקד דווקא בחשש מפני "טרור יהודי" ונקמה בפלסטינים (בארץ)

המחבלים חודרים ליישובי העוטף (צילום: מצלמת אבטחה)

תיעוד חריג מישיבה שהתקיימה ביום שמחת תורה תשפ"ד, יום מתקפת הפתע של על קיבוצי עוטף עזה, נחשף הערב (רביעי) בערוץ I24NEWS. במהלך הדיון נשמע נציג שב"כ מתמקד דווקא בחשש מפני נקמות יהודיות.

מדובר בדיון, לפי הדיווח, שהתקיים בסביבות השעה 10 בבוקר ביום מתקפת הפתע, בסביבות השעה 10 בבוקר. במרכז הדיון יושב השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, ומפכ"ל המשטרה דאז קובי שבתאי.

בנוסף נוכחים בחדר נציגים שונים של המשרד לביטחון פנים וגופים נוספים במערכת הביטחון, כמקובל, ועמם גם נציג שב"כ.

ככל שנוקף הזמן התמונה מתחילה להתבהר. הנוכחים מקבלים דיווחים מהשטח. הם מבצעים הערכות, להיכן להפנות כוחות ועוד החלטות רבות.

בשלב מסוים, כאמור, ניתנת רשות הדיבור לנציג השב"כ. הדברים שבהם הוא בוחר להתמקד זה דווקא החשש מטרור יהודי.

הוא אומר: "קריאות להתארגנויות חמושות ונקמה גם בכל רחבי הארץ של יהודים, בכל הארץ ובאיו"ש. של יהודים. קבוות שקוראות לתהארגן ולהתחמש ונלקום".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

