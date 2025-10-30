כיכר השבת
חילול השם נורא

האם השכולה בפוסט כואב: "אדם בחזות חרדית" השחית שלטים עם תמונות נופלים

מירב חג'ג', אם שכולה, פרסמה הערב פוסט כאוב בה סיפרה כי תמונותיהן של בתה התצפיתנית אביב הי"ד ואופיר דוידיאן הי"ד שנרצחו בבוקר הטבח בשמחת תורה, הושחתו בפעם השלישית | לדבריה, "אדם בחזות חרדית" השחית את השלטים בשעת לילה מאוחרת (בארץ)

החשוד בעל חזות חרדית משחית את שלטי הנופלים (צילום: מתוך עמוד הפייסבוק של מירב חג'ג')

האם השכולה, מירב חג'ג' פרסמה הערב (חמישי) פוסט כאוב בה סיפרה כי תמונותיהן של בתה התצפיתנית אביב חג'ג' הי"ד ואופיר דוידיאן הי"ד שנרצחו בבוקר הטבח בשמחת תורה, הושחתו בפעם השלישית. לדבריה, "אדם בחזות חרדית" השחית את השלטים בשעת לילה מאוחרת.

בפוסט שפרסמה הערב כתבה: בוקר שהתחיל יחסית בסדר ואז מקבלת הודעה על השחתה של השלט של אביב בצומת גילת. בשעה 04:30 לפנות בוקר, הגיע האיש הזה כדי להשחית את השלט של אביב ואופיר דוידיאן הי״ד. שתי חיילות שנרצחו בשבת שמחת תורה".

לדבריה, "זו הפעם השלישית שהשלטים שלהן מושחתים, פעם שלישית שמגיע מישהו, באישון לילה, כדי להשחית את השלט של הילדה האהובה שלי והילדה האהובה של לילך ואסף".

האם הכאובה הוסיפה וכתבה: "עד היום שתקתי. נזהרתי כל הזמן. חששתי שכל אמירה תוסיף עוד שמן לשיח הרעיל. ועוד חששתי מהכללות ואת מי זה ישרת בשביל אינטרס רגעי כזה או אחר. אבל היום מאסתי בשתיקתי. אני זועקת. זועקת את הכאב שלי למראה התמונות הבלתי אפשריות האלה".

לדברי האם הכאובה, "מגיע אדם בחזות חרדית ומשחית את התמונה של הילדה שלי ואת השלט של אופיר. הילדה שלי, שהמילים האחרונות שלה, ברגעי התופת במיגונית במוצב נחל עוז, היו "תקראו תהילים". הילדה שלי שבזכותה מתקיים מבצע ענק של התקנת מזוזות בכל בסיסי צה״ל. היא היתה יכולה ללמד את כולם על עולם התורה ועל כבוד מהו".

"סליחה ילדה שלי, שיש מי שפושעים ככה בשם התורה שכל כך אהבת" חתמה האם הכאובה את הפוסט.

