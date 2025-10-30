לאחר 755 יום בשבי החמאס, ארגון הטרור השיב היום (חמישי) את גופותיהם של החללים החטופים עמירם קופר וסהר ברוך הי"ד. כעת מוחזקים ברצועת עזה 9 חללים ישראליים ושניים זרים.

בהודעת משר ראש הממשלה נמסר: "לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, הודיעו נציגי צה״ל למשפחותיהם של החטופים החללים עמירם קופר ז״ל וסהר ברוך ז״ל, כי יקיריהם הושבו לישראל והושלם זיהויים .

ממשלת ישראל משתתפת בצערן הכבד של משפחות קופר וברוך ושל כל משפחות החטופים החללים. הממשלה וכלל מערך השו״נ של מדינת ישראל נחושים, מחויבים ופועלים ללא לאות על מנת להשיב את כל חטופינו החללים לקבורה ראויה בארצם.

ארגון הטרור חמאס נדרש לעמוד בהתחייבויותיו למתווכות ולהשיבם במסגרת יישום ההסכם, לא נתפשר על כך ולא נחסוך כל מאמץ עד שנשיב את כל החטופים כולם, עד האחרון שבהם".