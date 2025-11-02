ראש הממשלה בנימין נתניהו פתח את ישיבת הממשלה, שהתכנסה היום (ראשון) כמו בכל שבוע, בהתייחסות לפרשת שדה תימן והתפטרותה של הפצ"רית.

הוא תקף את הפצר"ית ואמר: "האירוע בשדה תימן גרם לנזק תדמיתי עצום למדינת ישראל ולצה"ל, לחיילים שלנו. זה אולי הפיגוע ההסברתי הקשה ביותר שמדינת ישראל חוותה מאז הקמתה, אני לא זוכר ממוקד בעוצמה כזו. זה מחייב בדיקה עצמאית, בלתי תלויה ואני מצפה שגם כזו תתבצע".

בהמשך אמר נתניהו: "אני מבקש לדבר על המאבק שלנו מול גורמי הציר. הציר האיראני ספג מהלומה אדירה, במקומות רבים שברנו אותו וגם במקומות ששברנו אותו הוא עדיין קיים, מלקק את פצעיו, מנסה להשתקם. המאמץ שלנו זה לשלול ממנו את יכולת השיקום וכך אנחנו עושים בחזיתות השונות.

"החזית הראשונה זה בעזה, שם החמאס ספג מכות מוחצות, הוא הצל של מה שהוא היה, אבל הוא מנסה להתאושש גם כן. אנחנו פועלים בארבעה מוקדים. אחד - השבת חטופינו. הניסיונות שלו הם פתטיים, לנסות להוליך אותנו שולל, את ארה"ב והעולם, הם כמובן לא יצליחו ואנחנו נחזיר בהדרגה את כל חטופינו. אנחנו מחוייבים לזה.

"הדבר השני - עדיין ישנם כיסים של חמאס בשטחים שבשליטתנו בעזה ואנחנו מחסלים אותם באופן שיטתי. יש שניים ברפיח ובח׳אן יונס, והם יחוסלו. הדבר השלישי זה כל השאלה של סיכון לכוחותינו, וההנחייה שלי היא חד-משמעית: אם יש ניסיון לפגוע בכוחותינו פוגעים באלה שמפגעים וגם בהתארגנות שלהם לצורך הגנת כוחותינו, זו הקביעה שלנו.

"אנחנו מדווחים לידידינו האמריקאים, אנחנו לא מבקשים את רשותם. צריך להבין את זה כי אני שומע דברים שפשוט אינם נכונים. אנחנו שומרים על האחריות הביטחונית העליונה ולא נוותר על זה".

עוד אמר נתניהו כי "הדבר הרביעי זה פירוק ופירוז של חמאס מנשקו. פירוק חמאס מנשקו, פירוז רצועת עזה, זה הכלל בו אנחנו דוגלים, זה הכלל שמוסכם ביני לבין הנשיא טראמפ וכך אנחנו פועלים במתווה ברור. כמובן שאם הדבר לא ייעשה בדרך האחת, אז הוא ייעשה בדרך השנייה, וכולם יודעים מהי הדרך השנייה ומי גם יעשה אותה.

"לגבי לבנון - חיזבאללה אכן סופג מכות כל הזמן, כולל בימים הללו, אבל הוא גם מנסה להתחמש ולהתאושש. אנחנו מצפים מממשלת לבנון לעשות את מה שהתחייבה לעשות, כלומר לפרז את חיזבאללה מנשקו, אבל ברור שאנחנו נממש את זכותנו להגנה עצמית כפי שהדבר הזה נקבע בתנאי הפסקת האש. אנחנו לא ניתן ללבנון להפוך לחזית מחודשת נגדנו ונפעל ככל שצריך".

לדברי ראש הממשלה, "המקום השלישי שיש לשים לב אליו, הציבור הישראלי אינו שם לב אליו, זה החות'ים. החות'ים נראים כאיזה הטרדה זניחה. מעת לעת הם יורים טיל בליסטי עלינו, אנחנו מיירטים את הטילים הללו. זה נראה כדבר קטן. זה לא דבר קטן, זה איום גדול מאוד של תנועה שהיא פנאטית, בצורה הכי קיצונית שאפשר לתאר, שיש לה יכולת ייצור עצמית של טילים בליסטיים וגם כלי נשק אחרים והיא מחויבת למה שהם קוראים ׳התוכנית להשמדת ישראל׳.

"זה לא דבר תיאורטי, זה דבר שיכול להתפתח עם הזמן, זה כמובן מתואם עם איראן ואנחנו נעשה כל מה שצריך לסלק גם את האיום הזה. כלומר, אנחנו פועלים עדיין מול ציר שעדיין, על אף שהוא שבור ומוכה, מנסה לחדש את התוכניות שלו להשמדת ישראל. אנחנו נשלול ממנו בלשון המעטה את היכולות לעשות זאת".

בשלב הזה אמר נתניהו: "במקביל לזה אנחנו בונים את ארצנו, מפתחים אותה. והיום באופן מיוחד אני רוצה לציין את מה שאנחנו עושים בנגב, בצד של מערך הבריאות בבאר שבע, שבעצם משרת את הנגב כולו. אנחנו היום נחליט בממשלה על תוספת של 360 מיליון שקלים לבניית מגדל חדש בסורוקה, מגדל האשפוז, שיהיה גם ממוגן. בסך הכל ההשקעה היא למעלה ממיליארד שקל - שליש הממשלה, שליש קופת חולים כללית ושליש מידידינו סילבן אדמס.

"סילבן הוא תורם גדול למדינת ישראל ועושה את זה בנדיבות רבה ומכל הלב, גם לפעמים במאמץ לא פשוט, מאמץ אירובי לא פשוט באופניים. אבל אתה מעלה את קרנה של ישראל בתחומים שונים ואתה באמת תורם תרומה גדולה. אני רוצה להודות לך בשמי, בשם ממשלת ישראל ובשם אזרחי ישראל ובוודאי בשם תושבי הנגב״.

סילבן אדמס אמר בין היתר: ״ראש הממשלה, שרים וחברים, תודה שהזמנתם אותי היום. זה כבוד גדול עבורי להעניק תרומה של 100 מיליון דולר לשיקום, בנייה והפיכת בית החולים סורוקה לבית החולים הטוב והמתקדם ביותר במזרח התיכון.

"ראש הממשלה בנימין נתניהו, תודה לך על מנהיגותך בתקופה הקשה ביותר מאז קום המדינה. היינו הרוסים באותה שבת שחורה, אך אתה הובלת את המדינה כשלחמנו חזרה בחדשנות שנראתה לעיתים כמדע בדיוני, עם אומץ וחוזקה שלא יאמנו. אנחנו חזקים ובטוחים יותר היום מאשר בשישה באוקטובר הודות לתבונה, ההנחייה והאומץ שלך.

"אני מאמין גדול במדינת ישראל. אני גאה בחיילים הגיבורים ובדור הצעיר הנפלא שלנו. אני מאוד גאה להיות יהודי וישראלי. הדם שלי הוא בצבע כחול ולבן. עם ישראל חי!״.