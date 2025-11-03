פרשת "יד לוחצת יד" היא הכינוי שניתן לפרשיית שחיתות ציבורית רחבת היקף, שהתפוצצה היום (שני י"ב בחשון) במרכז ההסתדרות הכללית. החקירה, שהתנהלה באופן סמוי במשך כשנתיים ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433, הפכה בוקר אחד לגלויה, והובילה למעצרם ולעיכובם של עשרות חשודים, כולל בכירים בארגון ובמשק.

בלב החשדות עומד לכאורה מנגנון שחיתות שיטתי, שבו ניתנו שוחד וטובות הנאה בהיקפים גדולים בתמורה לקידום עסקאות, תוך חשד לעבירות חמורות של הפרת אמונים והלבנת הון. בכירי ההסתדרות, ראשי ועדים, אנשי עסקים ואף ראשי רשויות מקומיות חשודים שהיו מעורבים במערכת זו, שהשחיתה לכאורה את טוהר המידות בשירות הציבורי.

החקירה מתמקדת בצומת קשרים בין צמרת ההסתדרות לבין המגזר העסקי, כאשר דמות מפתח בה היא יו"ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד, אשר נמנה על המעורבים בפרשה ועוכב לחקירה יחד עם אשתו. הציר השני בפרשה הוא איש עסקים בכיר המחזיק בסוכנות ביטוח גדולה.

חשד המשטרה הוא כי איש עסקים זה ניצל את קשריו הקרובים והאישיים עם יו"ר ההסתדרות כדי לסדר ג'ובים ומינויים, לכאורה בתמורה לקבלת עמלות או כספים. במשטרה תיארו את יחסי הכוחות במערכת זו באומרם כי "בר דוד היה הגב שלו". במסגרת המעבר לחקירה גלויה, נעצר גם בנו של איש העסקים המדובר. בנוסף, נבדקות טענות הנוגעות למעורבות בטיסות ומסעדות כחלק מטובות ההנאה שניתנו.

מהחקירה מצטיירת תמונה המלמדת על יחסי "תן וקח" ממוסדים בין אנשי עסקים וגורמים בכירים שונים במגזר הציבורי והמשקי. השיטה פעלה, לכאורה, כך: בעל סוכנות הביטוח פעל מול גורם בכיר מאוד בהסתדרות העובדים החדשה. השניים פעלו יחד מול ועדי עובדים בתאגידים ממשלתיים וברשויות מקומיות.