פרשת "יד לוחצת יד" היא הכינוי שניתן לפרשיית שחיתות ציבורית רחבת היקף, שהתפוצצה היום (שני י"ב בחשון) במרכז ההסתדרות הכללית. החקירה, שהתנהלה באופן סמוי במשך כשנתיים ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433, הפכה בוקר אחד לגלויה, והובילה למעצרם ולעיכובם של עשרות חשודים, כולל בכירים בארגון ובמשק.
בלב החשדות עומד לכאורה מנגנון שחיתות שיטתי, שבו ניתנו שוחד וטובות הנאה בהיקפים גדולים בתמורה לקידום עסקאות, תוך חשד לעבירות חמורות של הפרת אמונים והלבנת הון. בכירי ההסתדרות, ראשי ועדים, אנשי עסקים ואף ראשי רשויות מקומיות חשודים שהיו מעורבים במערכת זו, שהשחיתה לכאורה את טוהר המידות בשירות הציבורי.
החקירה מתמקדת בצומת קשרים בין צמרת ההסתדרות לבין המגזר העסקי, כאשר דמות מפתח בה היא יו"ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד, אשר נמנה על המעורבים בפרשה ועוכב לחקירה יחד עם אשתו. הציר השני בפרשה הוא איש עסקים בכיר המחזיק בסוכנות ביטוח גדולה.
חשד המשטרה הוא כי איש עסקים זה ניצל את קשריו הקרובים והאישיים עם יו"ר ההסתדרות כדי לסדר ג'ובים ומינויים, לכאורה בתמורה לקבלת עמלות או כספים. במשטרה תיארו את יחסי הכוחות במערכת זו באומרם כי "בר דוד היה הגב שלו". במסגרת המעבר לחקירה גלויה, נעצר גם בנו של איש העסקים המדובר. בנוסף, נבדקות טענות הנוגעות למעורבות בטיסות ומסעדות כחלק מטובות ההנאה שניתנו.
מהחקירה מצטיירת תמונה המלמדת על יחסי "תן וקח" ממוסדים בין אנשי עסקים וגורמים בכירים שונים במגזר הציבורי והמשקי. השיטה פעלה, לכאורה, כך: בעל סוכנות הביטוח פעל מול גורם בכיר מאוד בהסתדרות העובדים החדשה. השניים פעלו יחד מול ועדי עובדים בתאגידים ממשלתיים וברשויות מקומיות.
אותם ועדי עובדים פעלו להעביר את עובדי הרשויות, החברות הממשלתיות והתאגידים כמבוטחים של סוכנות הביטוח המדוברת. בתמורה, על פי החשד, העניק איש העסקים שוחד וטובות הנאה. הוא גם השתמש בקשריו עם יו"ר ההסתדרות כדי להשפיע על מינוי דירקטורים בחברות ממשלתיות ובדירקטוריונים שונים.
חשד נוסף הוא שבכיר בסוכנות הביטוח עסק בחלוקת תפקידים בשורה ארוכה של גופים ציבוריים, לרבות בחברות ממשלתיות, ברשויות מקומיות ובדירקטוריונים שונים. מעבר למינויים, נחשד איש העסקים המקורב למפלגת השלטון (הליכוד) כי פקד, לכאורה, חלק מוועדי העובדים להצטרף למפלגה.
היקף החקירה הוא עצום: יותר מ-350 איש צפויים להיחקר, הכוללים אנשי ציבור בכירים במגזר הציבורי והפרטי. במהלך המעבר לחקירה גלויה, ביצעה המשטרה פשיטות וחיפושים ב-55 בתים, 12 משרדים של רשויות, שש רשויות מקומיות וחמישה תאגידים. בין הגופים הציבוריים והתאגידים הממשלתיים בהם נחקרת מעורבותם של ועדי עובדים ונציגים שונים, נמנים גופים מרכזיים כמו:
רכבת ישראל (כולל פשיטה על משרדו של יו"ר ועד העובדים, ליאב אליהו), אל-על, קק"ל ומכון וינגייט. בנוסף, חשודים בכירים במישור המוניציפלי, כולל עיריות ראשון לציון, חריש, קריית ביאליק, ראש העין, אשדוד וקריית גת. בסך הכל נעצרו שמונה חשודים ו-27 נוספים עוכבו לחקירה, וחלקם הובאו בהמשך היום לדיון בהארכת מעצר בבית משפט השלום בראשון לציון.
ראש להב 433, ניצב מני בנימין, מסר כי "יחידת להב 433... תמשיך במקצועיות ובערכיות במאבק הבלתי מתפשר בשחיתות הציבורית".
תגובת ההסתדרות
יו"ר אגף הסברה, דוברות ופרסום בהסתדרות, יניב לוי, התייחס לפרסומים בנוגע לפרשת "יד לוחצת יד" ומסר:
"אנו בטוחים בחפות אנשינו ומשתפים פעולה עם רשויות האכיפה. מטבע הדברים, אין באפשרותנו להתייחס להליכים מתנהלים. פעילות ההסתדרות למען הציבור נמשכת כסדרה, לרבות כלל שירותי הארגון ברחבי הארץ".
