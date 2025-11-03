מבצע האכיפה בנגב ( צילום: מאיה אמזלג )

עשרות מפקחי חטיבת השמירה על הקרקע ברשות מקרקעי ישראל (רמ"י) והסיירת הירוקה בדרום, בליווי שוטרי יחידת יואב, פתחו היום (שני) במבצע "נץ הדרום 3" - מבצע אכיפה רחב היקף למיגור פלישות והשתלטויות בלתי חוקיות על קרקעות מדינה בנגב.

המבצע התמקד בפלישות חדשות של הפזורה הבדואית מסביב לבסיס נבטים, באזור בקעת באר שבע וסעווה, במהלכו חולקו מאות התראות לצווי הריסה. מבצע "נץ הדרום 3" מצטרף לשורה מבצעי אכיפה שמבצעת רמ"י בשנים האחרונות, שמטרתם פינוי מסיגי גבול בקרקעות המדינה ומניעת השתלטויות חדשות. במהלך ההיערכות למבצע נעשה שימוש נרחב במערכות בינה מלאכותית מתקדמות (AI) שסייעו באיתור וזיהוי מוקדם של פלישות באמצעות סריקות וצילומי אוויר.

מבצע האכיפה בנגב ( צילום: מאיה אמזלג )

לדברי ינקי קוינט, מנהל רשות מקרקעי ישראל, "רמ"י מובילה את מאבק המדינה נגד פלישות לקרקעות ציבוריות מתוך שליחות לאומית. אנו נחושים להגן על אדמות המדינה לטובת כלל הציבור, ולפעול בנחישות ובאחריות בכל רחבי הארץ, תוך שיתוף פעולה עם גורמי האכיפה והביטחון".

שירה תם, מנהלת חטיבת השמירה על הקרקע ברמ"י אמרה: "מבצע ‘נץ הדרום 3’ הוא מהגדולים שנערכו בשנים האחרונות. שילוב הטכנולוגיה החדשנית של בינה מלאכותית עם עבודת שטח מקצועית מאפשר לנו להגיע לרמות דיוק ותגובה מהירות מאי פעם. נמשיך להוביל אכיפה אפקטיבית ונוכחות בשטח למען שמירה על אדמות הציבור בנגב ובכל רחבי מדינת ישראל".