בימים האחרונים מתחוללת סערת רשת סביב הודעת רשת סופר-פארם כי היא משנה מכאן ואילך את ההנחיות, ואינה מאפשרת מעתה פטור מתור בבתי המרקחת לבעלי המוגבלויות.

בעלי מוגבלויות ולקויות נתקלו בשילוט בבתי המרקחת בסופר-פארם שבו נכתב: "לקוחות יקרים, לידיעתכם חובת פטור מתור אינה חלה במוסדות בריאות, לרבות בבתי המרקחת". הודעה זו עוררה זעם בקבוצות של הורים לילדים בעלי מוגבלויות וצרכים מיוחדים, ועוררה דיון ברשתות בשאלה אם מדובר בהנחיה חוקית. מהצד השני, רבים הבינו את ההחלטה על רקע העובדה כי לבתי המרקחת מגיעים אנשים רבים שהינם חולים, מבוגרים ועוד.

גולשת אחת כתבה בזעם: "היום נתקלתי בשלט שמבהיר שתעודת פטור מתור של נכים לא תקפה בבתי מרקחת פרטיים, רק נכי צה"ל זכאים לפטור מתור.

איך ייתכן שבמדינה שמדברת על שוויון ונגישות, אדם עם מוגבלות קשה צריך לעמוד בתור, בזמן שהוא מתקשה לעמוד בכלל? מה ההיגיון בזה שבדיוק במקומות שבהם נכים הכי צריכים עזרה - בתי מרקחת ומרפאות - הזכות הזו נשללת מהם?

מדובר בהחלטה לא אנושית, שמפלה בין סוגי נכים, וגורמת סבל מיותר לאנשים שגם כך מתמודדים עם קשיים יומיומיים. הגיע הזמן שמשרד הבריאות וקופות החולים יתקנו את העוול הזה ויחזירו את הפטור מתור לכל אדם עם תעודת נכה, בלי אפליות ובלי הבדל".

גולשת נוספת כתבה: "גם אני נתקלתי בזה היום וזה קומם אותי בטירוף!!!! פשוט להביא את כל הילדים המיוחדים והנכים של הפטור מתור לכל אלה שאין להם סבלנות להעמיד אותם בתורים ויישאו באחריות!!! איזה חוצפה למי שהחליט שכוחות הביטחון זכאים לפטור מתור יותר מאוטיסטים/נכים/ קשישים/נשים בהריון וכו... אני פשוט רותחת !!!".

גולשת נוספת סיפרה: "הלכתי היום וגיליתי את זה לראשונה. פשוט יצאתי משם כמו שבאתי אני לא יכולה לעמוד בתור ולא הילדה האוטיסטית שלי. ממש חבל שחזרנו להיות שקופים".

מה אומר החוק

תקנה 13 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) קובעת את הזכות לפטור מתור. אנשים עם מוגבלויות מסוימות עלולים להתקשות לחכות בתור, ובשל כך אף להימנע מקבלת שירות. עבורם, קבלת שירות ללא המתנה בתור היא התאמת נגישות, שתאפשר להם לקבל שירות באופן עצמאי ותוך שמירה על כבודם.

פטור מתור ניתן לאנשים עם נכות נפשית של 40% לפחות מהביטוח לאומי. כמו כן, הוא ניתן לבעלי תעודת נכה ממשרד הביטחון עם סעיף נפש. ישנם נוספים שעשויים להיות זכאים לפטור מתור: אנשים על הרצף האוטיסטי, אנשים עם מוגבלות שכלית ואנשים עם מגבלה פיזית, במידה שהם זכאים לגמלת ניידות. מי שזכאי או זכאית לפטור מתור יקבלו תעודת נכה עליה כתוב "פטור מתור".

באילו מקומות ניתן הפטור? הזכות תקפה במקומות שבהם ניתן שירות ציבורי – משרדים ממשלתיים, כמובן, אך גם גופים כמו בנק, דואר, סופרמרקט, מוזיאון, קולנוע, תיאטרון ועוד.

קיימים מקומות בהם הפטור לא תקף: בקבלת טיפול רפואי אין פטור להמתנה בתור. כמו כן, אין פטור במקומות שבהם ניתן לקבוע תור מראש (כמו מספרה), בתור לתחבורה ציבורית וגם במצב בו השירות ניתן במכונית (כמו בכניסה לשמורת טבע).

ומה לגבי בתי מרקחת? באופן רשמי ישנה חלוקה: השירות בבתי מרקחת של קופות חולים נחשב כטיפול רפואי ולכן אין בהם פטור. עם זאת, לאנשים עם מוגבלות יש זכאות לפטור מתור בבתי מרקחת פרטיים.

'סופר פראם' הם לכל הדעות בית מרקחת פרטי ועליהם לכבד את הפטור מתור. אך לפי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים החלטת רשת סופר פארם אינה מהווה עבירה על חוק שוויון זכויות.

לטענתם, החוק קובע כי ב"שירותי בריאות", לא חלות תקנות המחייבות מתן שירות ללא המתנה בתור - לרבות כל סוגי בתי המרקחת.

סעיף נוסף בו יכולים בסופר פראם להיתלות הוא הסעיף הקובע כי במידה ומדובר בתור אותו ניתן לקבוע מראש – תהיה הזכאות לפטור לא תקפה.

התגובות

מסופר פארם נמסר: "לפי החלטת נציבות השוויון במשרד המשפטים האמונה על הנושא, חובת פטור מתור אינה חלה במוסדות בריאות, לרבות בבתי מרקחת. כדי להימנע מהמתנה בבית המרקחת, ניתן לתאם תור מוזמן מראש או להזמין אונליין — לאיסוף מהסניף, או במשלוח עד הבית".

מנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים נמסר: "בשירותי בריאות, לרבות בתי מרקחת, לא חלות תקנות המחייבות מתן שירות ללא המתנה בתור. לעומת זאת, בשירותי מסחר כלליים התקנות חלות ומקנות פטור מהמתנה בתור לאנשים הזכאים לכך. לבירור מקרה ספציפי, ניתן לפנות למוקד פניות הציבור של הנציבות - *6763".

אלכס פרידמן, יו"ר 'נכה לא חצי בן אדם' מסר: "חברים יקרים, אנחנו מקבלים פניות רבות על כך שסופר פארם הפסיקו לכבד את הפטור מתור.

בדקנו את הנושא ואכן בעקבות שינוי חקיקה יש שינוי בכל בתי המרקחת כולל סופר פארם. אנחנו בודקים את הנושא לעומק, אך בינתיים חשוב לציין שני דברים:

1. ניתן להזמין תור מראש באתר סופר פארם ולחסוך זמן המתנה.

2. השינוי הוא רק בבית המרקחת - בקופות ממשיכים לכבד את הכרטיס. אם נתקלתם במקרה שונה, עדכנו אותנו".