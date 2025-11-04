אלי שרעבי ( צילום: מתוך אינסטגרם )

אלי שרעבי, נחטף מקיבוץ בארי לרצועת עזה, במהלך מתקפת הפתע של חמאס בבוקר שמחת תורה, שוחרר לאחר 491 ימים בשבי. במהלך הטבח שביצעו מחבלי חמאס הארורים, נרצחו אשתו ליאן, ושתי בנותיו, נויה וילה. אחיו יוסי שרעבי, נחטף גם הוא ונרצח לאחר 100 ימים בשבי, וגופתו הושבה לאחרונה והובאה לקבר ישראל.

בסרטון שפרסם בחשבון באינסטגרם שלו, הוא בחר להתייחס לשאלה שכולם שואלים אותו, כיצד הוא נותר כה אופטימי אל מול הזוועות שחווה. "כל הזמן שואלים אותי איך אני אומר שאני בר מזל, ומה המסר שלי. זאת התשובה שלי", הוא כתב לצד הסרטון שבו הוא משיב על השאלה.

"מאותו יום שאני משוחרר", אומר שרעבי, "אני למעשה בעיקר מודה על הדברים הכי בסיסיים. אתה מבין שהחופש הוא פרייסלס לחלוטין. אתה לומד להעריך את הדברים הכי בסיסיים בחיים. שלא צריך לבקש רשות ללכת לשירותים, זה מדהים. שאתה יכול לפתוח מקרר ולבחור מה לאכול ולשתות וכמה ומתי ואיך, זה מדהים".

שרעבי המשיך ואמר: "אתה מבין בסופו של דבר, שאתה בר מזל. אני בר מזל להיות בחיים, קודם כל, אחרי התופת הזאת שעברה. הרבה מאוד מהאנשים מהקיבוץ שלי, מהקהילה שלי, לא שרדו את היום הזה. שאשתי והבנות, לצערי, לא שרדו את היום הזה. שאחי לא שרד את השבי.

"אבל אני מרגיש בר מזל שאני בחיים, אני אדם חופשי. אני בר מזל על השנים שהיו לי עם אחי הגדול ועם אשתי ועם הבנות שלי. אני בר מזל שיש לי משפחה מדהימה, שנלחמה עבורי 500 יום בהצלת החיים שלה בשבילי. זה מדהים בעיניי".

לסיום, הוא אומר: "תחבקו את המשפחה שלכם, תודו על כל הדברים הבסיסיים שיש לכם בחיים, תחבקו את האנשים שאיתכם, זה המסר שלי".