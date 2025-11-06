ניסיון הברחת הביצים ( צילום: משרד החקלאות וביטחון המזון )

מפקחי היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח) במשרד החקלאות וביטחון המזון, בשיתוף שוטרי המשטרה הצבאית ולוחמי משמר הגבול, סיכלו ניסיון להבריח לשטח ישראל 50,000 ביצים לא חתומות, שלא עברו פיקוח וטרינרי.

בשני אירועים נוספים מהיומיים האחרונים, המפקחים תפסו רכב שהוביל כ-150 ק"ג ירקות משטחי הרשות הפלסטינית ללא פיקוח, וכן תפסו כ-250 ק"ג בשר ממקור לא ידוע באטליז בעיר בת ים, בשיתוף שוטרי תחנת בת ים והווטרינרית הרשותית בעת בדיקת רכב מסחרי שעבר במחסום המנהרות, בכביש 60 בסמוך לירושלים, הבחינו כוחות הביטחון כי מאחורי משטחים עמוסים בקופסאות חד-פעמיות מסתתרים שישה משטחי ביצים עמוסים בכ-50 אלף ביצים לא חתומות, שלא עברו פיקוח וטרינרי וללא תיעוד למקור הביצים.

הנהג, תושב מזרח ירושלים, הציג תעודת משלוח למוצרי החד פעמי בלבד, אך התכולה המרכזית הייתה ביצים שיועדו לשיווק בניגוד לחוק באזור בית שמש. הביצים הובלו ברכב שאינו מיועד לשינוע מזון, ללא תנאי אחסון נאותים וללא קירור.

מפקחי המשרד החרימו את התוצרת והיא תושמד לנוכח החשש לבריאות הציבור. כנגד הנהג ובעל המשאית נפתחו הליכים פליליים.

באירוע נוסף, נתפס רכב במעבר אליהו כשהוא מוביל כ-150 ק"ג ירקות ביניהם מלפפונים, חצילים, כרובים, זעתר, במיה וקישואים, שמקורם משטחי הרשות הפלסטינית, והועברו ללא אישור וללא פיקוח. הרכב ששימש להעברת הירקות הוחרם והתוצרת, מתוך חשש לבריאות הציבור, תושמד. החשוד בנסיון ההברחה נחקר באזהרה והודה בביצוע העבירה.

באירוע שלישי בתוך 48 שעות, בפעילות משותפת של מפקחי המשרד עם שוטרי תחנת בת ים והווטרינרית העירונית, נתפסו במהלך ביקורת באטליז בעיר כ-250 ק"ג בשר בקר ועוף.

לבעל האטליז לא היה תיעוד למקור הבשר, מה שמעלה חשש כי מדובר בבשר שלא עבר פיקוח וטרינרי. התוצרת הוחרמה על ידי הווטרינרית העירונית לנוכח הסכנה הממשית לבריאות הציבור, ונגד בעל העסק נפתחו הליכים פליליים.

במשרד החקלאות וביטחון המזון מדגישים כי שיווק ביצים ותוצרת מן החי ללא פיקוח וטרינרי מהווה סכנה ממשית לבריאות הציבור, שכן מדובר במוצרים שלא נבדקו על ידי השירותים הווטרינריים במשרד, ועלולים לשאת מחלות כגון סלמונלה. כמו כן תוצרת צמחית הנכנסת לישראל באופן מוסדר, עוברת פיקוח וביקורת במעברי הגבול על ידי מפקחי משרד החקלאות. זאת, במטרה לוודא כי אינה נושאת מזיקים, נגעים, שאריות חומרי הדברה וחומרים נוספים. הכנסת תוצרת ללא פיקוח עלולה לגרום לנזקים בלתי הפיכים לחקלאות המקומית ומהווה סכנה לבריאות הציבור. המשרד קורא לציבור להקפיד לרכוש מוצרי מזון באריזתם המקורית, לוודא כי הם נשמרו בקירור וכי נקודת המכירה נמצאת תחת פיקוח.

משה אחרק, מנהל היחידה המרכזית לאכיפה ופיקוח (פיצו"ח) במשרד החקלאות וביטחון המזון: "ביצים הן מוצר רגיש במיוחד, כאשר הן משונעות ומאוחסנות בתנאים לא נאותים, הן עלולות לסכן את בריאות הציבור. גם במקרה של בשר, כאשר מקורו אינו ידוע והוא לא עבר פיקוח וטרינרי, קיים חשש ממשי להימצאות מזהמים ומחלות. מפקחי היחידה פועלים לילות כימים בנחישות למנוע שיווק של תוצרת לא מפוקחת ולשמור על בריאות הציבור".

