חברת הדירוג S&P Global Ratings פרסמה בשבת, הודעת דירוג בה היא משנה את תחזית הדירוג של ישראל ל"יציבה".

עדכון התחזית ליציבה משקף את השקפת החברה כי הפחתת ההסלמה הצבאית, העומדת בבסיס הסכם הפסקת האש בין ישראל לחמאס, הפחיתה את הסיכון הביטחוני המיידי לישראל. התחזית היציבה משקפת את ההנחה כי היקף העימות הצבאי הישיר יישאר מרוסן, גם אם המתיחות בין חמאס לישראל תימשך והביטחון האזורית בגבול יישאר שבריר.

החברה עשויה להעלות את הדירוג אם הצמיחה והתוצאות הפיסקליות של ישראל יהיו גבוהות בהרבה מהציפיות הנוכחיות של החברה. עלייה בדירוג יכולה לנבוע גם בירידה משמעותית ומתמשכת בסיכונים הגיאופוליטיים והביטחוניים האזוריים.

החשב הכללי במשרד האוצר, יהלי רוטנברג מסר: "לאחר תקופה של למעלה משנתיים בהן עמדה התחזית על “שלילית”, חברת הדירוג S&P שינתה את תחזית הדירוג ל״יציבה״ והותירה את דירוג האשראי הבינלאומי של מדינת ישראל ברמה של A".

עוד מסר החשב הכללי: "מדובר בעדכון מתבקש המהווה ביטוי לשילוב בין חוסנה הכלכלי של ישראל לבין ההתפתחויות הגיאופוליטיות האחרונות אשר מצמצמות את רמת הסיכון המיידי לישראל - כפי שגם שוקי ההון כבר שיקפו בירידת פרמיית הסיכון באופן משמעותי בשבועות האחרונים. אנו מברכים על החלטת חברת הדירוג, המהווה הבעת אמון ביציבותה הפיסקלית, בגמישותה המוניטרית ובחוסנה המבני של כלכלת ישראל, גם לנוכח אתגרים גאו‑פוליטיים נמשכים".