חשד: דרסה למוות רוכב אופניים בראשון לציון - נמלטה מהמקום ונעצרה

סמוך ל'סינמה סיטי' בראשון לציון התרחשה תאונה קרוב לצאת השבת, רוכב אופניים, ככל הנראה עובד זר כבן 30, נדרס למוות והנהגת ברחה מהמקום, לפני זמן קצר נתפסה חשודה במעשה (חדשות בארץ)

זירת התאונה (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

בוחני התנועה במחוז מרכז פתחו בחקירת נסיבות תאונת דרכים קטלנית "פגע וברח" בראשון לציון במעורבות כלי רכב ואופניים חשמליים, ולפני זמן קצר (מוצ"ש) איתרו חשודה במעשה.

בוחני התנועה במרחב שפלה פתחו כעת בחקירת נסיבות תאונת דרכים קטלנית פגע וברח בשד' משה דיין בראשון לציון במעורבות כלי רכב ואופניים חשמליים, בה נאלצו גורמי הרפואה לקבוע את מותו של רוכב האופניים שפרטיו אינם ידועים בשלב זה.

כאמור, בוחני התנועה פתחו בחקירת נסיבות התאונה, תוך בחינת ממצאים פורנזים, טכנולוגים ותיעודיים בזירה והצליחו לאתר חשודה כבת 20 שהיא הייתה הנהגת.

ממד"א נמסר: "בשעה 16:00 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב איילון על רוכב אופניים חשמליים שנפגע מרכב בשדרות משה דיין בראשון לציון. חובשים ופרמדיקים של מד"א מדווחים על גבר כבן 30 ללא סימני חיים עם חבלת ראש".

ד"ר שי ברנס, רופא מתנדב במד"א וחובשים ביחידת האופנועים של מד"א רועי בן שושן וכפיר ורסנו, סיפרו: "קיבלנו קריאה על רוכב אופניים חשמליים שנפגע מרכב. כשהגענו למקום ראינו גבר כבן 30 מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם חבלת ראש קשה מאוד. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הפציעה שלו הייתה קריטית ונאלצנו לקבוע את מותו במקום."

