כך תרכשו דירה ללא מס רכישה גם אם זו דירה חמישית שלכם...

היא לא נמצאת בתל אביב, ירושלים, חדרה וגם לא בנתיבות אלא היא נבנית באחד האזורים שיהפכו בשנים הקרובות למוקד הצמיחה האמיתי של מדינת ישראל ( צילום: יח"צ )

בעוד משקיעי נדל"ן מנוסים מחפשים את "הדבר הבא" ומתקשים למצוא תשואות הגיוניות בשוק המקומי הלוהט, מתחת לאף של כולנו נבנית הזדמנות נדל"נית נדירה וחסרת תקדים.

היא לא נמצאת בתל אביב, ירושלים, חדרה וגם לא בנתיבות. היא נבנית באחד האזורים שיהפכו בשנים הקרובות למוקד הצמיחה האמיתי של מדינת ישראל: יהודה ושומרון (חבל בנימין). מהפכת הנדל"ן השקטה: המקום שבו הכסף שלכם עובד חזק יותר בזמן שכולם מדברים על עליות מחירים בגוש דן ובשרון, ביהודה ושומרון מתרחשת מהפכה של ממש! חטיפה מחוץ למאפייה: נער בן 13 הוכנס לרכב בכוח לאחר שקיבץ נדבות קובי רוזן | 17:03 “חניקות, מכות ואכילה בכפייה”: כתב אישום מזעזע נגד מטפלת שהתעללה ב־15 תינוקות קובי רוזן | 16:52 יישובים שעד לפני עשור נחשבו "פריפריה אידיאולוגית", הופכים היום לבעלי ביקוש אמיתי מצד משפחות צעירות, זוגות איכותיים, ואפילו משקיעים כבדים מהמרכז. רק בעשור האחרון נרשמה עליית מחירים ממוצעת של כ-35%–60% ברוב היישובים הגדולים. המגמה הזו רק בתחילתה: המדינה משקיעה מיליארדי שקלים בפיתוח תשתיות, כבישים חדשים (כביש חוצה בנימין, כביש 60 החדש, חיבורים ישירים לכביש 6) ומוסדות. זוהי לא עוד פריפריה, זו פריפריה כלכלית מתקדמת עם עתיד של תשואה בטוחה. השוס הגדול: אין מס רכישה! זה הנתון ששובר את השוק: בחלק ניכר מהפרויקטים באזורים אלה, אין תשלום מס רכישה – גם אם זו הדירה החמישית שלכם! כן, קראתם נכון: אין מס רכישה. במקום לשלם למדינה מאות אלפי שקלים, הכסף נשאר בכיס שלכם. הסיבה? הקרקע והדירה נחשבים לשתי אושיות נפרדות. התשלומים לקבלן נחשבים לשירותי בנייה - ועל שירותי בנייה לא חל מס רכישה. כשמחברים את זה: אפס מס רכישה (חיסכון מיידי עצום). עלויות קרקע ובנייה נמוכות בהשוואה למרכז. פיתוח מואץ והשקעות מדינה של 4 מיליארד שקלים ב-3 שנים. התוצאה: פער עצום בין מחיר הקנייה לערך הסופי של הנכס, ופוטנציאל השבחה שאין שני לו בישראל!

בלב השומרון, על גבעות ירוקות בין שילה לאריאל, שוכן היישוב עלי יישוב ותיק, ציורי ואיכותי ( צילום: פלאש 90 )

כך השוק מפספס את ההזדמנות (ומה אנחנו עושים אחרת)

אם הנתונים כל כך מדהימים, למה לא כולם נוהרים?

תנאי מימון קשיחים: עד לאחרונה, יזמים התקשו לתת תנאי תשלום נוחים. אבל אנחנו פרצנו דרך: אנו מקדמים הסכמי ענק עם הבנקים וגופי המימון המובילים, ומאפשרים למשקיעים כניסה בתנאי תשלום חסרי תקדים של 10/90!תדמית ישנה: משקיעים עדיין ניזונים מתדמית "מעבר לקו הירוק". מי שמגיע רואה: מדובר באזורים בשליטה ישראלית מלאה, עם תשתיות מתקדמות יותר מרוב ערי הפריפריה, מוסדות חינוך ברמה הגבוהה ביותר וחיי קהילה עשירים.

המקרה הייחודי של יישוב עלי: 30 דירות נמכרו בשבוע!

בלב השומרון, שוכן היישוב עלי - מוקד עלייה למשפחות חזקות מכל רחבי הארץ. עלי הוא דוגמה לעוצמה: מעל 5,550 תושבים, ארבעה בתי ספר, שנים עשר גנים, מרכזי קניות מתקדמים, ובריכת שחייה. זוהי לא "התנחלות קטנה" אלא עיר קהילתית מפותחת.

מה גרם לנו לשבור שיא ולמכור 30 דירות בשבוע בעלי?

ישוב מהגדולים והמפותחים בחבל בנימין, גם חברה קבלנית מהגדולות בישראל ( צילום: AI )

עבור כל עסקה, אנו דורשים "וי" על שבעה פרמטרים קריטיים להשקעה בטוחה וחכמה:

מחיר דירה מתחת למחירי השוק! מחיר סגור וללא הצמדות למדד! מינימום הון עצמי נדרש (אצלנו: רק 10%). פוטנציאל השבחה גבוה (פיתוח, תשתיות, קהילה). חברה יזמית וקבלנית גדולה ואמינה! ביטחון מלא על הכסף (ליווי בנקאי של בנק הפועלים). אסטרטגיית יציאה ברורה (התנאי השביעי הברור).

בפרויקט בעלי סימנו וי על כל הנתונים: יישוב מהמפותחים ביותר, חברה קבלנית מהגדולות בישראל, ליווי בנקאי מלא, והמחיר? טווח של 11,000 ש"ח למטר (ובחלק מהדירות אף פחות!).

והכי חשוב: אפס מס רכישה גם לדירה עשירית של הרוכש!

השילוב של כל היתרונות הללו יצר התנפלות חסרת תקדים שהובילה למכירת 30 דירות בתוך ימים ספורים.

ההזדמנות נסגרת: האם תזהו את מוקד הצמיחה?

משקיעים חכמים מזהים מגמה לפני שהיא בכותרות. מי שהרוויח הכי הרבה בנדל"ן, אלו שהשכילו לזהות את ההזדמנות רגע לפני שהיא התגלתה לציבור הרחב.

האם נשארו דירות בפרויקט בעלי?

כן, נשארו ארבע דירות אחרונות בלבד במחיר חסר תקדים.

מילה לסיום ואופק ההזדמנויות הבאות

אנו במשא ומתן קשוח עם קבלנים נוספים הבונים ביישובים אלו, במטרה לייצר עוד הזדמנויות נדירות כפי שהצלחנו בעלי.

השומרון של 2025 הוא לא השומרון של 2005; זוהי מדינת ישראל המפותחת עם צמיחה כלכלית מואצת, ועם הזדמנויות נדל"ן שאף אזור אחר בארץ כבר לא מציע.

אל תחכו שהמחירים יתקרבו לערי השרון (כפי שכבר קורה באזורים מסוימים). זה הזמן לקבל מידע וללמוד איך לחסוך מס רכישה וליהנות ממחיר כניסה נמוך.

הצטרפו עכשיו והיחשפו להזדמנות הבאה!