למעלה מחודש אחרי שנתפסו

"היו בבעלות חמאס": הפרקליטות דורשת להחרים 50 כלי שיט ממשט ה"סומוד"

הפרקליטות הגישה היום לבית המשפט המחוזי בחיפה בקשה להחרים לצמיתות 50 כלי שיט זרים של משט "סומוד" שניסו להפר את הסגר הימי על רצועת עזה | מהבקשה עולה, כי חלק לא מבוטל מכלי השיט היו בבעלות ארגון חמאס | הדין הבין-לאומי מעניק למדינות את הזכות לתפוס כלי שיט שמנסים להפר סגר ימי, ולביהמ"ש סמכות להורות על החרמתם (משפט, בארץ)

למעלה מחודש לאחר המשט שניסה להטריל את כוחות צה"ל במהלך יום הכיפורים, פרקליטות המדינה הגישה היום (שני) לבית המשפט בחיפה בקשה חריגה להחרים לצמיתות 50 כלי שיט זרים שניסו להפר את הסגר הימי החוקי שהטילה מדינת ישראל על רצועת עזה, במסגרת משט "סומוד".

כזכור, המשט הפרוקטיבי הגיע בשתי פעימות, בפעימה הראשונה הגיעו 41 כלי שיט שנעצרו ביום הכיפורים ובפעימה השנייה, כשבוע לאחר מכן, הגיע 9 נוספים.

המדינה טוענת, כי פעל למימון המשט, לסנכרון בין הארגונים הבינ"ל השונים, ולרכש ספינות, והכל תוך ניסיון להסתרת מעורבותו במשט".

בבקשה נכתב כי "מדובר על משט חסר תקדים בהיקפו ומימדיו, עם תכנון סדור וניהוג ריכוזי, והכל במטרה לאתגר את חיל הים ולהביא לפריצת הסגר הימי... תנועת הכלים התבצעה באופן הדומה להתנהלות של כלי שיט צבאיים השטים בדבוקה אחת".

