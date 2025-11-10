למעלה מחודש אחרי שנתפסו "היו בבעלות חמאס": הפרקליטות דורשת להחרים 50 כלי שיט ממשט ה"סומוד" הפרקליטות הגישה היום לבית המשפט המחוזי בחיפה בקשה להחרים לצמיתות 50 כלי שיט זרים של משט "סומוד" שניסו להפר את הסגר הימי על רצועת עזה | מהבקשה עולה, כי חלק לא מבוטל מכלי השיט היו בבעלות ארגון חמאס | הדין הבין-לאומי מעניק למדינות את הזכות לתפוס כלי שיט שמנסים להפר סגר ימי, ולביהמ"ש סמכות להורות על החרמתם (משפט, בארץ)

דה דניאל הרץ כיכר השבת | 13:04