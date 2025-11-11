הקוף ה-61 שאותר בישראל - נמצא בטייבה במצב בריאותי לא טוב

הקוף שאותר ( צילום: רשות הטבע והגנים )

דיווח מעניין הגיע אמש (שני) לשוטרי מחוז מרכז בתחנת טייבה, עם קבלת דיווחים מתושבים שראו קוף בבניין שלד הנמצא בעיר.

יחידת השיטור העירוני וסיור טייבה יצאו למקום ואכן מצאו בבניין קוף כאשר הוא קשור. עם מציאת החיה, פנו מיד השוטרים לגורמי רשות הטבע והגנים – שהגיעו לאסוף אותו מהנקודה. הקוף הועבר להמשך טיפול במקלט הקופים הישראלי. במקלט הקופים מציינים כי הקוף הגיע במצב בריאותי ירוד, שדוף ועם קולר על מותניו, והוא מקבל כעת טיפול רפואי ונבנה עבורו הליך שיקומי.

ברשות הטבע והגנים מציינים כי זהו קוף הגנון הירוק מספר 61 שנמצא מאז חודש מרץ השנה.

ברשות הטבע והגנים מוסיפים כי במידה וידוע לכם על אדם המחזיק חיית בר בצורה לא חוקית, או נתקלתם בחיה אקזוטית בטבע הישראלי, אתם מתבקשים לפנות למוקד רשות הטבע והגנים או למשטרה.