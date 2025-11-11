בלשכת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, התקיימה השבוע פגישה עם מנכ״ל רשות האוכלוסין וההגירה, בועז יוסף, בנושא מתקני כליאה.

במהלך הפגישה הוצג בפני השר את הצורך הדחוף בהרחבת מספר מקומות הכליאה, במטרה לחזק את יכולת האכיפה והטיפול בזרים השוהים בישראל שלא כדין.

בפגישה השתתפו מטעם רשות האוכלוסין וההגירה: מנכ״ל הרשות בועז יוסף, ראש המטה של המנכ״ל שחר טל, וראש מנהל האכיפה איציק עמרני.

השר בן גביר, יחד עם נציב שירות בתי הסוהר קובי יעקבי, הצליחו לגבש פתרונות מעשיים במספר מישורים שיאפשרו להרחיב את יכולת הכליאה בעשרות מקומות כליאה ולהבטיח את המשך פעילות האכיפה הנדרשת.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר: "אני מברך על שיתוף הפעולה עם רשות האוכלוסין ושב״ס, ומצפה להמשך יישום הפתרונות באופן מהיר ויעיל. לא נאפשר מציאות שבה זרים השוהים בישראל שלא כדין ממשיכים לפעול כאן ללא הרתעה וללא מענה מתאים.״