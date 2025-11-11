טאלנט

מה שהתחיל מחידה של צעירים חרדים שחיפשו איפה ללמוד תקשורת, הפך למהפכה שקטה שמכניסה עשרות בוגרים לתעשייה המקצועית ביותר בישראל. טל שבתאי, מייסד בית הספר לתקשורת "טאלנט מדיה", הגיע לאולפן של כיכר השבת כדי לספר על הסיפור המרשים מאחורי הקלעים.

"לפני שש שנים פנו אלי חברים חרדים ואמרו לי: 'תקשיב טל, בדיוק כמוך אנחנו רוצים ללמוד, אנחנו רוצים לעשות טלוויזיה, אין לנו איפה'", מספר שבתאי, שעבד שנים רבות ככתב בערוץ 20 (ערוץ 14 של היום) ובערוץ הכלכלה. "אמרתי רגע, איך זה הגיוני שאין אף בית ספר מיועד למגזר החרדי? החלטתי להקים בית ספר שיהיה הכי מקצועי שיש , עם דגש על פרקטיקה". הבוגרים בשטח: מכיכר השבת ועד ערוץ 14 התוצאות מדברות בעד עצמן. "כמעט אין גוף תקשורת במדינת ישראל שאין לנו בוגרים בו", מדגיש שבתאי. "יש לנו בוגרים בערוץ 14, בכאן 11, במשטרה, בעיריות, בדוברויות שונות – ובכיכר השבת יש לנו לפחות בוגר אחד שעובד היום כמפיק".

מה לומדים בקורס? "שפת התקשורת"

בניגוד לקורסים תיאורטיים, בית הספר של שבתאי מתמקד בפרקטיקה. "הקורס שלנו מלמד את שפת התקשורת", הוא מסביר. "ברגע שאתה מבין את השפה, אתה יכול לעבוד בה. למשל, תלמיד שלי שגמר בבית ספר יכול להגיע לעבוד אצלכם כבעל פאן, ואתם תגידו לו 'כך וכך צריך לשדר' - והוא יבין בדיוק על מה מדובר".

הקורס נמשך ארבעה חודשים, פעם בשבוע, ומקנה כלים מקצועיים שחופפים למקצועות רבים: כתבות, הפקה, עריכה, צילום, עבודה מול מצלמה, דוברות ועוד. "יש תלמידים שלא נכנסו בסוף לעבוד בתקשורת אלא לקחו את הכלים למקום שלהם - למשל מורה שלוקח את מה שלמד ומלמד את התלמידים שלו איך לעשות תחקיר", מספר שבתאי.

מחזור נפרד לנשים ולגברים

אחד החידושים הגדולים של בית הספר הוא ההפרדה המלאה. "אחרי שש שנים של עבודה עם גברים, נשים חרדיות פנו אלינו ואמרו: 'רגע, מה איתנו? אנחנו יכולות להיות מפיקות!'", מספר שבתאי. לכן נפתח מחזור נפרד לנשים במרכז הארץ, בעוד מחזור הגברים נשאר בירושלים.

כעת, עם פתיחת מחזור 24 בעוד שבועיים, בית הספר מציע שני מסלולים מלאים - אחד לגברים ואחד לנשים.

60% מהבוגרים עובדים בתקשורת

"מעל 60 אחוז מהבוגרים שלנו במשך שש שנים עובדים בתעשיית התקשורת", מגלה שבתאי בגאווה. "אפשר לבדוק אותנו - יש לנו גם שמות, גם מספרים, גם תלמידים בכל הגופים. יש לנו גם תלמידים שעברו מכיכר השבת לערוץ ידברות, וממשיכים להתקדם".

ומה לגבי המחיר? המנחים התפלאו לגלות ש"זה חצי מחיר ממה שהם קיבלו בחוץ". שבתאי מעדיף שלא לפרסם את המחיר, אבל מציין שלתושבי ירושלים וסביבתה יש מלגה.

תעודה מוכרת – גם בכנסת

"בוגר שלי נכנס לעבוד בדוברות הכנסת ופתאום ביקשו ממנו תעודה", מספר שבתאי. "הוא התקשר אלי נסער ואמר שהוא חייב את התעודה. אמרתי לו: 'אתה זוכר שכשבאת לבית ספר חלמת שתצטרך בסוף את התעודה?' הוא אמר לי: 'האמת שגם אני בעצמי מופתע'".

מי זה בשבילו?

"אנחנו מכוונים לצעירים חרדים מגיל 18 עד 45 שבאמת רוצים לעשות טלוויזיה, אוהבים את זה, ותמיד שאלו את עצמם: איפה אני יכול ללמוד? איפה אני יכול להגשים את החלום שלי?", מסכם שבתאי.

בנוסף, בית הספר פתח קבוצת טלגרם שבה מפרסמים משרות בלעדיות שמגיעות מגופי תקשורת שונים. "הם פונים אלינו ואומרים: 'תקשיבו, כבר קלטנו את התלמידים הטובים שלכם – תשלחו לנו עוד'", מספר שבתאי בחיוך.