גבר בן 30 נדקר בלוד ונפצע קשה | המשטרה מחפשת אחר הדוקר

גבר כבן 32 נפצע הבוקר (רביעי) מדקירות בשכונת גני יער בלוד, ופונה במצב בינוני עד קשה לבית החולים. המשטרה פתחה בסריקות אחד החשוד בדקירה, שנמלט מהזירה.

כוחות ההצלה שהוזעקו לזירה העניקו טיפול רפואי לגבר הדקור שהיה עם חבלה בבטן, והוא פונה במצב בינוני עד קשה להמשך טיפול בבית החולים שמיר-אסף הרופא בצריפין.

חיים וונדר ויעקב רוזנר חובשי איחוד הצלה מסרו: "הענקנו לו סיוע רפואי ראשוני בזירה ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים שמיר - אסף הרופא להמשך קבלת טיפול רפואי".

פראמדיק הצלה קלמן לויליכט וחובשי הצלה מני ג'סואן וחיים אדלר דיווחו: "כשהגענו לזירת האירוע, מצאנו גבר בן 32 כשהוא סובל מחבלה חודרת בבטן לאחר שנפגע באירוע אלימות. יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני, הכולל חבישות ועצירת דימומים, והוא פונה במצב בינוני להמשך קבלת טיפול רפואי בחדר הטראומה בבית החולים שמיר-אסף הרופא בצריפין".

מהמשטרה נמסר כי "שוטרי תחנת לוד פתחו כעת בסריקות מבצעיות ובידוד זירה, עם קבלת דיווח בדבר אירוע דקירה בעיר במהלכו נדקר גבר בשנות ה 30 לחייו. ע"פי גורמי רפואה, הקורבן פונה באורח קשה אל המרכז הרפואי אסף הרופא. שוטרי התחנה במקום החלו באיסוף ראיות ותחקור זירה לבחינת הרקע והנסיבות".

בהמשך, הבהירה המשטרה כי "שוטרי מחוז מרכז ממשיכים בשעה זו במצוד אחר חשוד בדקירה בלוד, כאשר עפ"י החשד מסתמן כי הרקע אינו פח"עי".

עוד נמסר כי ממ"ז מרכז-ניצב יאיר חצרוני קיים הערכת מצב בזירה בלוד, במסגרתו הטיל את החקירה על הימ"ר המחוזי, לצד ניהול סריקות אחר הדוקר ע"י שוטרי מרחב שפלה, בסיוע אמצעים טכנולוגים שונים. כאמור, הסריקות אחר הדוקר עדיין נמשכות ועם מעצרו תצא הודעה בהתאם, כאשר בשלב זה כל הכיוונים נבדקים.